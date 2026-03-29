Portugal não contou com Cristiano Ronaldo no empate sem gols com o México na noite deste sábado (28), em amistoso que contou com momentos de tensão no Estádio Azteca. O craque português se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro. Diante desse cenário, o Lance! comparou os números da seleção portuguesa com e sem a presença do camisa 7.

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Esta foi a 29ª partida de Portugal sem Cristiano Ronaldo desde 2016 (dez anos). No total, são 17 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, com aproveitamento de 67,8%. Nesse período, a equipe marcou 75 gols e sofreu 23.

Em comparação aos jogos com o atacante em campo, a diferença não é tão grande, mas mostra que Portugal teve desempenho superior com o ídolo. Nos 103 jogos com Cristiano Ronaldo, a seleção somou 65 vitórias, 22 empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 70,2%.

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Números de Portugal sem Cristiano Ronaldo desde 2016

Jogos: 29

Vitórias: 17

Empates: 8

Derrotas: 4

Aproveitamento: 67,8%

Gols marcados: 75 (2,59 por jogo)

Gols sofridos: 23 (0,79 por jogo)

Jogos sem sofrer gol: 12 (41,4%)

Grandes chances por jogo: 1,74

Conversão em grandes chances: 59%

Grandes chances cedidas por jogo: 0,58

Finalizações por gol marcado: 2,05

Finalizações por gol sofrido: 9,98

Posse de bola: 57,3%

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Números de Portugal com Cristiano Ronaldo desde 2016

Jogos: 103

Vitórias: 65

Empates: 22

Derrotas: 16

Aproveitamento: 70,2%

Gols marcados: 231 (2,2 por jogo)

Gols sofridos: 79 (0,8 por jogo)

Jogos sem sofrer gol: 53 (51%)

Grandes chances por jogo: 2,2

Conversão em grandes chances: 52%

Grandes chances cedidas por jogo: 0,9

Finalizações por gol marcado: 7,4

Finalizações por gol sofrido: 10,5

Posse de bola: 58,7%