Portugal sem Cristiano Ronaldo: estatísticas mostram diferenças antes da Copa do Mundo
Atacante ficou fora do empate com o México por conta de lesão
- Matéria
- Mais Notícias
Portugal não contou com Cristiano Ronaldo no empate sem gols com o México na noite deste sábado (28), em amistoso que contou com momentos de tensão no Estádio Azteca. O craque português se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro. Diante desse cenário, o Lance! comparou os números da seleção portuguesa com e sem a presença do camisa 7.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Tensão no Azteca: protestos e atos violentos marcam amistoso entre México e Portugal
Futebol Internacional29/03/2026
- Copa do Mundo
Torcedor morre no Estádio Azteca, que receberá jogos da Copa do Mundo, antes de México x Portugal
Copa do Mundo28/03/2026
- Futebol Internacional
Sem Cristiano Ronaldo, Portugal divulga convocados para amistosos
Futebol Internacional20/03/2026
➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão
Esta foi a 29ª partida de Portugal sem Cristiano Ronaldo desde 2016 (dez anos). No total, são 17 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, com aproveitamento de 67,8%. Nesse período, a equipe marcou 75 gols e sofreu 23.
Em comparação aos jogos com o atacante em campo, a diferença não é tão grande, mas mostra que Portugal teve desempenho superior com o ídolo. Nos 103 jogos com Cristiano Ronaldo, a seleção somou 65 vitórias, 22 empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 70,2%.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Números de Portugal sem Cristiano Ronaldo desde 2016
Jogos: 29
Vitórias: 17
Empates: 8
Derrotas: 4
Aproveitamento: 67,8%
Gols marcados: 75 (2,59 por jogo)
Gols sofridos: 23 (0,79 por jogo)
Jogos sem sofrer gol: 12 (41,4%)
Grandes chances por jogo: 1,74
Conversão em grandes chances: 59%
Grandes chances cedidas por jogo: 0,58
Finalizações por gol marcado: 2,05
Finalizações por gol sofrido: 9,98
Posse de bola: 57,3%
➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Números de Portugal com Cristiano Ronaldo desde 2016
Jogos: 103
Vitórias: 65
Empates: 22
Derrotas: 16
Aproveitamento: 70,2%
Gols marcados: 231 (2,2 por jogo)
Gols sofridos: 79 (0,8 por jogo)
Jogos sem sofrer gol: 53 (51%)
Grandes chances por jogo: 2,2
Conversão em grandes chances: 52%
Grandes chances cedidas por jogo: 0,9
Finalizações por gol marcado: 7,4
Finalizações por gol sofrido: 10,5
Posse de bola: 58,7%
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias