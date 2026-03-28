Adversário do Brasil na Copa, Escócia mostra fragilidade e perde para Japão

O Japão venceu a Escócia por 1 a 0, neste sábado (28), em amistoso internacional realizado no Hampden Park, em Glasgow (ESC). Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção escocesa fez um jogo morno, com poucas chances no ataque e com algumas lacunas na defesa, que fizeram com que Junya Ito marcasse o único gol do jogo.

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A seleção escocesa volta aos gramados contra a Costa do Marfim, também no Hampden Park, em Glasgow (ESC).

Como jogou a Escócia contra o Japão?

Atuando em um 4-2-3-1, a Escócia concentrou a grande maioria de suas ações ofensivas pelo lado direito, impulsionada pelas constantes subidas do lateral Nathan Patterson e pela presença de McGinn, que também servia como válvula de escape ao recuar quando a saída de bola feita por seis homens (quarteto defensivo e dupla de volantes) era pressionada.

Ofensivamente, o grande destaque tático foi Scott McTominay: com a posse, ele atuava como um segundo atacante invadindo a área como elemento surpresa; sem a bola, alinhava-se ao centroavante para formar uma retranca em 4-4-2 de linhas bem baixas, quase rentes à própria grande área.

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Adversário do Brasil na Copa do Mundo, a Escócia perdeu para o Japão por 1 a 0 (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Apesar da quase nula produção pelo lado esquerdo, o time escocês levou perigo em duas oportunidades no primeiro tempo — parando em uma grande defesa do goleiro japonês —, mas também sofreu sustos na defesa, especialmente após um erro crucial de Kenny McLean de costas para a marcação que gerou um contra-ataque perigoso, porém desperdiçado pelo Japão.

O meio-campo escocês priorizou a marcação, com ações concentradas em Lewis Ferguson, Kenny McLean e Scott McTominay. No segundo tempo, principal chance da Escócia saiu com Andrew Robertson, que finalizou na grande área e exigiu defesa de Zion Suzuki após recuperar a bola no campo de ataque.

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Adversário do Brasil na Copa do Mundo, a Escócia perdeu para o Japão por 1 a 0 (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Na defesa, a estrutura deixou espaços nas laterais frente a contra-ataques adversários. Em uma dessas transições rápidas, Junya Ito avançou nas costas de Robertson e finalizou para a defesa de Angus Gunn. Além disso, o sistema defensivo da Escócia registrou dificuldades na contenção das bolas longas do Japão, que utilizava a recepção em pivô do seu centroavante na região central para acionar o ataque.

Nos minutos finais, com diversas alterações de ambos os lados, o Japão chegou ao gol com Junya Ito. Após cruzamento rasteiro, Kento Shiogai escorou a bola para a entrada da área e Ito veio de trás para finalizar da marca do pênalti e abrir o placar e dar números finais a partida no Hampden Park.

Adversário do Brasil na Copa do Mundo, a Escócia perdeu para o Japão por 1 a 0 (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Escócia na Copa do Mundo

A Escócia será o último adversário do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo, em partida realizada no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h (de Brasília). Antes disso, encaram o Haiti no dia 13 e também irão enfrentar o Marrocos no dia 19.

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