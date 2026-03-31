Nesta segunda-feira (30), a Data Fifa entregou sua dose de entretenimento e grandes jogos. Em preparação para a Copa do Mundo, oito seleções entraram em campo, incluindo a grande algoz da Seleção Brasileira na Copa de 2014, a Alemanha. Para além, houve duelos europeus e seleções modestas em campo. Veja como foram os jogos.

continua após a publicidade

Confira os resultados dos principais amistosos desta segunda-feira

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Chipre 3 x 2 Moldávia

No duelo europeu da rodada, Chipre e Moldávia fizeram um jogo animado. A seleção cipriota construiu grande vantagem ainda na primeira etapa, aplicando três gols com Kastanos e Charalampous – este último marcou duas vezes. Na segunda etapa, o duelo ficou eletrizante, e a Moldávia chegou perto da virada, com Popescu e Stina descontando.

continua após a publicidade

Alemanha 2 x 1 Gana

O confronto mais badalado do dia colocou Alemanha e Gana frente a frente. Os tetracampeões mundiais confirmaram o favoritismo, mas enfrentaram dificuldades. Havertz abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo. Gana empatou na segunda etapa com Fatawu, e quando tudo parecia caminhar para o empate, Undav garantiu a vitória alemã aos 42 minutos do segundo tempo.

Seleção da Alemanha em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Guiana 3 x 1 Belize

Vizinho do Brasil, a Guiana, garantiu uma grande vitória sobre Belize. Osane De Rosario marcou um hat-trick – aos dois, 22 e 51 minutos do segundo tempo –, enquanto Desmond Wade descontou para Belize aos nove minutos da etapa inicial. A partida também contou com uma expulsão para o lado dos guianenses.

continua após a publicidade

Dominica 0 x 0 Sint Maarten

No duelo mais modesto do dia, a seleção de Dominica, pequeno país do Caribe, ficou no empate sem gols contra Sint Maarten. O atrativo do confronto foi o duelo entre as duas seleções caribenhas, especialmente Sint Maarten, já que o país faz parte do Reino da Holanda.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade