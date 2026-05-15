Aos 40 anos, Manuel Neuer renova com Bayern de Munique
Ídolo do clube bávaro estende vínculo até o fim da próxima temporada europeia
- Matéria
- Mais Notícias
O Bayern de Munique anunciou, nesta sexta-feira (15), a renovação do contrato do goleiro Manuel Neuer. Aos 40 anos, o capitão do time e um dos maiores ídolos da história do clube assinou uma extensão de vínculo que garantirá a sua permanência na equipe bávara por mais uma temporada, com término previsto para junho de 2027.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Rafael Navarro marca o gol da vitória do Rapids e é destaque na MLS
Futebol Internacional15/05/2026
- Fluminense
João Pedro entra na mira do Barcelona e pode render bolada ao Fluminense
Fluminense15/05/2026
- Copa do Mundo
Do grupo do Brasil, Haiti divulga convocação para a Copa do Mundo
Copa do Mundo15/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Após a formalização do novo vínculo, Neuer expressou sua satisfação com a decisão, justificando o tempo que levou para sacramentar a sua permanência devido a uma reflexão sobre seu condicionamento físico, impactado por duas lesões musculares no início deste ano.
— Demorou um pouco mais porque queria pensar com calma. Pensei muito sobre a decisão e agora estou muito feliz. É uma decisão muito importante para mim. Tudo está certo aqui: com esta equipe, podemos vencer qualquer um. Vou todos os dias com prazer e dou o meu melhor — declarou o arqueiro aos canais oficiais do clube.
Planejamento para o futuro e seleção alemã
Ao mesmo tempo em que garante a liderança do veterano, a comissão técnica projeta a transição para o futuro da meta bávara. A expectativa é de que, durante a próxima temporada, Neuer passe a compartilhar mais minutos em campo com o jovem Jonas Urbig, de 22 anos, tratado como o seu sucessor natural, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do atleta. Além da estrela do time, o clube também anunciou a renovação do contrato do goleiro reserva imediato, Sven Ulreich, de 37 anos, que assinou até 2027.
Contratado junto ao Schalke 04 no ano de 2011, Neuer já acumulou 597 partidas pelo Bayern de Munique — o terceiro jogador com mais aparições pelo clube, atrás de Oliver Kahn e Sepp Maier. Em seu currículo, o goleiro coleciona impressionantes 13 títulos da Bundesliga, além de duas taças da Champions League (2013 e 2020) e cinco conquistas da Copa da Alemanha.
O destaque da atual temporada, na qual foi fundamental na campanha do time treinado por Vincent Kompany na Europa, reacendeu rumores de um possível retorno à Seleção da Alemanha. O atleta se aposentou oficialmente da equipe nacional após a Euro de 2024, mas foi incluído pelo técnico Julian Nagelsmann na pré-lista de 55 nomes convocáveis para a Copa do Mundo que será disputada no próximo mês. A lista definitiva da Alemanha tem divulgação prevista para o dia 21 de maio.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias