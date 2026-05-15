Aos 40 anos, Manuel Neuer renova com Bayern de Munique

O Bayern de Munique anunciou, nesta sexta-feira (15), a renovação do contrato do goleiro Manuel Neuer. Aos 40 anos, o capitão do time e um dos maiores ídolos da história do clube assinou uma extensão de vínculo que garantirá a sua permanência na equipe bávara por mais uma temporada, com término previsto para junho de 2027.

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Após a formalização do novo vínculo, Neuer expressou sua satisfação com a decisão, justificando o tempo que levou para sacramentar a sua permanência devido a uma reflexão sobre seu condicionamento físico, impactado por duas lesões musculares no início deste ano.

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— Demorou um pouco mais porque queria pensar com calma. Pensei muito sobre a decisão e agora estou muito feliz. É uma decisão muito importante para mim. Tudo está certo aqui: com esta equipe, podemos vencer qualquer um. Vou todos os dias com prazer e dou o meu melhor — declarou o arqueiro aos canais oficiais do clube.

Manuel Neuer renovou com o Bayern de Munique (Foto: Divulgação/FC Bayern)

Planejamento para o futuro e seleção alemã

Ao mesmo tempo em que garante a liderança do veterano, a comissão técnica projeta a transição para o futuro da meta bávara. A expectativa é de que, durante a próxima temporada, Neuer passe a compartilhar mais minutos em campo com o jovem Jonas Urbig, de 22 anos, tratado como o seu sucessor natural, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do atleta. Além da estrela do time, o clube também anunciou a renovação do contrato do goleiro reserva imediato, Sven Ulreich, de 37 anos, que assinou até 2027.

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Contratado junto ao Schalke 04 no ano de 2011, Neuer já acumulou 597 partidas pelo Bayern de Munique — o terceiro jogador com mais aparições pelo clube, atrás de Oliver Kahn e Sepp Maier. Em seu currículo, o goleiro coleciona impressionantes 13 títulos da Bundesliga, além de duas taças da Champions League (2013 e 2020) e cinco conquistas da Copa da Alemanha.

O destaque da atual temporada, na qual foi fundamental na campanha do time treinado por Vincent Kompany na Europa, reacendeu rumores de um possível retorno à Seleção da Alemanha. O atleta se aposentou oficialmente da equipe nacional após a Euro de 2024, mas foi incluído pelo técnico Julian Nagelsmann na pré-lista de 55 nomes convocáveis para a Copa do Mundo que será disputada no próximo mês. A lista definitiva da Alemanha tem divulgação prevista para o dia 21 de maio.

Neuer é o goleiro que mais defendeu a Alemanha junto com Kahn (Foto: JOHN THYS / AFP)

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