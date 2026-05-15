Rafael Navarro marca o gol da vitória do Rapids e é destaque na MLS

O atacante Rafael Navarro foi o destaque da vitória do Colorado Rapids por 1 a 0 sobre o Minnesota United, em partida válida pela 13ª rodada da Major League Soccer (MLS), disputada na última quarta-feira (13). Atuando fora de casa, o ex-jogador de Botafogo e Palmeiras marcou o único gol do confronto e ajudou a sua equipe a encerrar uma sequência negativa de cinco jogos sem vitórias na competição norte-americana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O gol que definiu o placar ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após receber um passe de Paxten Aaronson, Navarro finalizou no canto direito do goleiro adversário para colocar os visitantes em vantagem. Durante o restante da partida, o sistema defensivo do Colorado Rapids conseguiu conter a pressão do Minnesota United, que conta com o meia colombiano James Rodríguez como uma de suas principais peças, garantindo os três pontos em um duelo bastante disputado no setor de meio-campo.

continua após a publicidade

Com a bola na rede, Rafael Navarro alcançou a marca de 11 participações diretas em gols em apenas 13 jogos disputados na atual edição da liga. O desempenho inclui oito gols anotados, número que o coloca como o atleta brasileiro com mais gols na temporada regular da MLS até o momento. O resultado positivo também aproximou a equipe do Colorado da zona de classificação para os playoffs da Conferência Oeste.

Recuperação do time na MLS

Após a partida, o atacante avaliou o seu desempenho individual e ressaltou a importância de voltar a pontuar no torneio para a recuperação do time.

continua após a publicidade

— Esse início de ano vem sendo muito abençoado para mim. Venho conseguindo ajudar a equipe com gols e assistências. Mas o mais importante é voltar a vencer jogos. Vínhamos de uma sequência negativa no campeonato, então esse resultado, ainda mais fora de casa, é muito importante para a equipe. Temos mais um jogo difícil pela frente e vamos continuar focados para buscar outro grande resultado — afirmou Navarro.

O Colorado Rapids retorna aos gramados neste sábado (16) para mais um compromisso como visitante. A equipe enfrentará o Real Salt Lake, que atualmente ocupa a quarta colocação na tabela da Conferência Oeste.

Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids (Foto: Divulgação/Colorado Rapids)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.