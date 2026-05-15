O zagueiro brasileiro Rodrigão participou diretamente da conquista do título da Copa da Sérvia pelo Estrela Vermelha na última quarta-feira (13). Na decisão contra o Vojvodina, o jogador marcou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo e converteu a cobrança que definiu a vitória de sua equipe por 5 a 4 na disputa de pênaltis.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A final terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar. Nos minutos finais, Rodrigão avançou ao ataque e marcou o gol que levou o confronto para as penalidades máximas. Na cobrança de pênalti, o camisa 5 realizou a última cobrança, confirmando a vitória do clube de Belgrado. Após o término da partida, o brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo.

continua após a publicidade

— Foi uma noite muito especial para mim. Fazer um gol em uma final já é algo marcante, mas poder ajudar também nos pênaltis e conquistar esse título é inesquecível. Trabalhamos muito durante toda a temporada e merecíamos terminar com essa conquista. Fico feliz por viver esse momento com meus companheiros e com a torcida — afirmou o zagueiro.

Rodrigão comemora título da Copa da Sérvia (Foto: Divulgação)

Histórico na Europa

Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, Rodrigão disputou três partidas pelo time profissional do clube mineiro em 2017. Antes de atuar no futebol sérvio, o zagueiro jogou na Rússia, onde defendeu o Zenit entre 2022 e 2025. Pelo time de São Petersburgo, o brasileiro conquistou dois títulos da Premier League Russa, uma Copa da Rússia e três edições da Supercopa nacional.

continua após a publicidade

Ao longo de sua carreira profissional, o atleta também registra passagens por equipes como Boa Esporte, Ferroviária, Gil Vicente, de Portugal, e Sochi, da Rússia.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.