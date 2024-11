Resultados do futebol desta quinta-feira (07/11/2024)

Entre os resultados do futebol desta quinta-feira (07), os maiores destaques ficaram por conta de Europa League, Conference League e Copa do Brasil Sub-20. Pela Europa League, o principal jogo foi a vitória da líder Lazio sobre o Porto, a derrota do Tottenham para o Galatasaray e o Manchester United venceu pela primeira vez na competição. Pela Conference, o líder Chelsea não tomou conhecimento do pequeno Noah, da Armênia, e venceu por 8 a 0. Na Copa do Brasil sub-20, Palmeiras e São Paulo avançaram às semifinais. O Verdão bateu o Cruzeiro nos pênaltis e o Tricolor passou pela Tuna Luso.

Zaccagni e Pedro comemoram vitória da Lazio sobre o Porto pela Europa League (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Resultados do futebol de quinta-feira, 07 de novembro de 2024

Resultados da Europa League

Eintracht Frankfurt 1 x 0 Slavia Praga

Bodo/Glimt 1 x 2 Qarabag

FCSB 2 x 0 Midtjylland

Galatasaray 3 x 2 Tottenham

Elfsborg 1 x 1 Braga

Nice 2 x 2 Twente

Olympiacos 1 x 1 Rangers

Ludogorets 1 x 2 Athletic Bilbao

Union Saint-Gilloise 1 x 1 Roma

Ajax 5 x 0 Maccabi Tel Aviv

AZ Alkmaar 3 x 1 Fenerbahçe

Dínamo de Kiev 0 x 4 Ferencváros

RFS 1 x 1 Anderlecht

Viktoria Plzen 2 x 1 Real Sociedad

Manchester United 2 x 0 PAOK

Lazio 2 x 1 Porto

Hoffenheim 2 x 2 Lyon

Resultados da Conference League

Petrocub Hincesti 0 x 3 Rapid Viena

TSC Backa Topola 4 x 1 Lugano

HJK Helsinki 0 x 2 Olimpija Ljubljana

Gent 1 x 0 Omonoia

Legia Varsóvia 4 x 0 Dinamo Minsk

Pafos 1 x 0 Astana

Shamrock Rovers 2 x 1 The New Saints

Víkingur 2 x 0 Borac Banja Luka

Apoel 2 x 1 Fiorentina

Chelsea 8 x 0 Noah

Djugarden 2 x 1 Panathinaikos

Copenhagen 2 x 2 Istanbul Basaksehir

Hearts 0 x 2 Heidenheim

Jagiellonia 3 x 0 Molde

Larne 1 x 2 St. Gallen

LASK Linz 0 x 0 Cercle Brugge

Betis 2 x 1 Celje

Vitória de Guimarães 2 x 1 Mladá Boleslav

Campeonato Italiano

Genoa 1 x 1 Como

Campeonato Saudita

Al-Qadsiah 2 x 0 Al-Fayha

Al-Kholood 0 x 2 Al-Shabab

Al-Orobah 0 x 2 Al-Ittihad

Resultados da Copa do Brasil Sub-20 (Quartas de Final - volta)

São Paulo* 2 x 0 Tuna Luso

Cruzeiro 2 (2) x 0 (4) Palmeiras*

*Classificado

Campeonato Argentino

Vélez Sársfield 1 x 0 Tigre

Platense 0 x 0 Deportivo Riestra

Defensa y Justicia 2 x 1 Argentinos Juniors

Talleres 1 x 2 Lanús