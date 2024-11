Gabigol comemorando gol na final da Copa do Brasil - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro (RJ)

{Atlético-MG} e Flamengo decidem o título da Copa Do Brasil no domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No jogo de ida, no Maracanã, o time carioca venceu por 3 a 1. Para alguns torcedores, a final, apesar da vantagem rubro-negra, ainda está em aberto. Esse, aliás, é o pensamento de Rivaldo, pentacampeão mundial.

- A final ainda está em aberto. Aquele gol que o Flamengo tomou no final da partida deu vida para o Atlético Mineiro. O Galo jogando em casa com a sua torcida vai ser bem importante, a massa atleticana apoia muito o time. O momento do clube é bem legal e positivo pois eles também estão na final da Libertadores, então todo mundo está muito empolgado. Acredito que o Atlético vai ganhar o jogo. Mas não sei se consegue o placar para forçar os pênaltis ou ganhar o título da Copa do Brasil. Mas o time vem pra dar um sufoco e vai para cima para ganhar de qualquer jeito - disse o ex-jogador, embaixador da "Betfair".

- Mas pela vantagem, acho que o Flamengo deve levar a Copa do Brasil. Minha aposta para esse jogo é uma vitória por 2 a 1 - completou Rivaldo, apostando em uma vitória mineira.

Discussão entre Filipe Luís e Gabigol

No primeiro confronto entre as equipes, chamou a atenção uma discussão entre Filipe Luís e Gabigol. Após o entrevero, os rubro-negros comemoraram o gol do atacante, o segundo do Flamengo. Para Rivaldo, que elogiou a qualidade do camisa 99, isso não passou de uma conversa em tom mais fervoroso. Afinal, eles possuem uma boa relação.

- O Filipe Luis jogava a pouco tempo no Flamengo, então essa liberdade deles um com o outro existe, lógico que precisa ter um limite porque os papéis são diferentes agora, mas a gente sabe que eles tem uma boa amizade. Acredito que depois do jogo eles devem ter se resolvido e não deve ter gerado nenhum problema dentro do clube. No final, os dois possuem o mesmo objetivo que é ganhar os jogos - opinou.

- O Gabigol tem sido ajudado pelo novo treinador. Ele passou por momentos difíceis com poucas oportunidades e agora ele está recuperando essa confiança e o grande jogador que o Gabigol é. Ele é jogador de jogo grande e que sempre aparece com gols nas finais e esse trabalho tem sido bom para todo mundo, desde o Flamengo, treinador e o próprio Gabigol - acrescentou sobre o atacante.