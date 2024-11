Palmeiras está nas semifinais da Copa do Brasil sub-20 (Foto: Reprodução/Sportv)







Publicada em 07/11/2024 - 23:32 • Belo Horizonte (MG)

O Palmeiras venceu o Cruzeiro nos pênaltis, por 4 a 2, e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil sub-20. No tempo regulamentar, Tevis e Gui Meira garantiram a vitória da Raposa, na noite desta quinta-feira (7), no Sesc Venda Nova.

Agora, o Palmeiras enfrenta o Ceará nas semifinais da Copa do Brasil sub-20. Do outro lado da chave, São Paulo e Bahia disputam outra vaga para a final.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 (2) X (4) 0 PALMEIRAS

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL SUB-20

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 7 de novembro de 2024, às 21h;

📍 Local: Sesc Venda Nova, Belo Horizonte (MG);

🥅 Gols: Tevis (25' do 1ºT) e Gui Meira (48' do 1ºT).

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Luciano Dias)

Otávio; Dorival, Janderson, Pedrão, Ítalo Isaac, Kauã Prates, Kaique Kenji, Murilo Rhikman, Gui Miera, Jhosefer e Tevis.

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti, Coutinho, Arthur, Edney, Patrick, Thalys, Allan e Luighi.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG);

🚩 Assistentes: Samuel Henrique Soares Silva (MG) e Douglas Almeida Costa (MG);

4️⃣ Quarto árbitro: Esdras Henrique Goncalves do Couto (MG).