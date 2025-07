Xabi Alonso continua cercado de dúvidas para a montagem da escalação do Real Madrid durante o Mundial de Clubes. Pontos de interrogação pairam sobre a utilização de Mbappé e a montagem do sistema defensivo, recheado de atletas em recuperação médica. Mas uma coisa é certa: a presença de Vini Jr no duelo com a Juventus.

➡️ Mundial: técnico do Real Madrid, Xabi Alonso ‘ignora’ brasileiro ao elogiar sul-americanos

No confronto válido pelas oitavas de final do intercontinental, o camisa 7 será titular e terá a responsabilidade de conduzir o setor ofensivo da equipe. O clássico europeu, que reedita as finais da Champions de 1997/98 e 2016/17, acontece cinco dias após o reencontro do brasileiro com as redes.

Diante do RB Salzburg, na última rodada da fase de grupos, Vinícius encerrou um jejum de oito jogos sem marcar, além de dar assistência para Valverde em triunfo por 3 a 0. Com Mbappé ainda no estágio de dúvida, a pressão recai sobre os ombros do atual melhor do mundo pela Fifa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

1️⃣1️⃣ Provável escalação do Real Madrid contra a Juventus

⚽ GOL: Thibaut Courtois

⚽ LTD: Trent Alexander-Arnold

⚽ ZAG: Antonio Rüdiger

⚽ ZAG: Dean Huijsen

⚽ LTE: Fran García

⚽ VOL: Aurélien Tchouaméni

⚽ MEI: Jude Bellingham

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ MEI: Federico Valverde

⚽ ATA: Vini Jr

⚽ ATA: Gonzalo García



📋 Técnico: Xabi Alonso

Vini Jr deve ser principal nome na escalação do Real Madrid para duelo com a Juventus, pelo Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

A bola rola para Real Madrid e Juventus nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA), em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em caso de empate, o confronto será levado a prorrogação, e se necessário, decidido nos pênaltis. Quem avançar enfrenta o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, que acontece às 22h.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.