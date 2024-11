Com dois de Diallo, Manchester United vence a primeira na Europa League

Amad Diallo comemora seu segundo gol na vitória do Manchester United diante do PAOK, pela Europa League (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 19:05 • Manchester (ING)

O Manchester United (Inglaterra) venceu o PAOK (Grécia) por 2 a 0 nesta quinta-feira (7), no Estádio Old Trafford, pela quarta rodada da fase de liga da Uefa Europa League. Os dois gols do jogo foram marcados por Amad Diallo, aos quatro e aos 31 minutos do segundo tempo.

Esta foi a primeira vitória dos Diabos Vermelhos na competição - agora, a equipe tem seis pontos e ocupa a 15ª posição da tabela. O clube grego, por sua vez, ainda não venceu na Liga Europa, tem apenas um ponto conquistado e ocupa a 32ª posição na classificação.

Como foi o jogo

O primeiro tempo ficou marcado pela grande posse de bola do Manchester United, apesar das poucas oportunidades de gol criadas. O PAOK, por sua vez, passou a maior parte do tempo se defendendo e tentando incomodar os donos da casa nos contra-ataques. No final das contas, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na segunda etapa, os Diabos Vermelhos começaram com ritmo ainda mais alto e o esforço deu resultado: logo aos quatro minutos, Diallo completou cruzamento de Bruno Fernandes e abriu o placar para os ingleses. Com vantagem no placar, o Manchester United seguiu controlando o jogo e ampliou aos 31 minutos, novamente com Diallo, que arriscou chute de fora da área depois de ganhar dividida com a zaga do PAOK. Os gregos, por sua vez, tentaram se lançar mais ao ataque e acabaram cedendo chances claras para o Manchester United jogadas de contra-ataque.

O que vem pela frente na Europa League

O Manchester United volta a campo no domingo (10), às 9h (hora de Brasília), para enfrentar o Leicester City em casa, pela 11ª rodada da Premier League. O próximo jogo dos Diabos Vermelhos na Europa League acontece no dia 28 de novembro, diante do Bodo/Glimt (Noruega), em Old Trafford.

Com um belo cabeceio, Amad Diallo abriu o placar para o Manchester United diante do PAOK, pela Europa League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED (INGLATERRA) 2X0 PAOK (GRÉCIA)

4ª RODADA - FASE DE LIGA - UEFA EUROPA LEAGUE

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 7 de novembro de 2024, às 17h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)

🥅 Gols: Diallo (4'/2ºT) para o Manchester United.

🟨 Cartões amarelos: Ugarte (9'/2ºT) e Casemiro (39'/2ºT) para o Manchester United; Tissoudali (11'/2ºT) para o PAOK

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruud van Nistelrooy)

André Onana; Noussair Mazraoui, Victor Lindelöf, Jonny Evans e Diogo Dalot (Lisandro Martínez, aos 20'/2ºT); Manuel Ugarte (Eriksen, aos 20'/2ºT), Casemiro e Bruno Fernandes; Amad Diallo (Mason Mount, aos 35'/2ºT), Alejandro Garnacho (Rashford, aos 20'/2ºT) e Rasmus Hojlund (Zirkzee, aos 44'/2ºT)

PAOK (Técnico: Razvan Lucescu)

Dominik Kotarski; Jonny, Tymoteusz Kędziora, Abdul Baba e Omar Colley; Stefan Schwab (Bakayoko, aos 20'/2ºT), Magomed Ozdoyev e Mady Camara (Despodov, aos 29'/2ºT); Taison (Shoretire, aos 38'/2ºT), Tarek Tissoudali (Chalov, aos 20'/2ºT) e Andrija Živković

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Radu Marian Petrescu (ROM)

🚩 Assistentes: Radu Adrian Ștefan Ghinguleac (ROM) e Mircea Mihail Grigoriu (ROM)

4️⃣ Quarto árbitro: Marcel Bîrsan (ROM)

🖥️ VAR: Daniele Chiffi (ITA)