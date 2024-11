São Paulo bate a Tuna Luso e avança às semis da Copa do Brasil sub-20.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 07/11/2024 - 19:48 • São Paulo

Depois de empatar por 1 x 1 em Belém, São Paulo e Tuna Luso entraram em campo na tarde desta quinta-feira (7) para decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil sub-20 2024. Melhor para o tricolor, que aplicou 2 x 0 no time paraense em casa e avançou na briga pelo título da copa. Os gols foram marcados por Osório e Ryan Francisco.

Agora, a equipe comandada por Allan Barcellos reedita na semifinal o último duelo do time profissional. O adversário será o Bahia, que eliminou o Goiás nas quartas de final após vencer os dois confrontos por 3 x 2. A outra semifinal já tem o Ceará como uma das equipes definidas e a segunda vaga sairá do vencedor entre Palmeiras e Cruzeiro, que jogam ainda nesta quinta, às 21h.

O Tricolor busca chegar em sua quarta final da Copa do Brasil da categoria e é o maior campeão do torneio, com três títulos nas três decisões que disputou (2015, 2016 e 2018).

Ryan Francisco comemora gol de pênalti marcado contra a Tuna Luso pela Copa do Brasil sub-20. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A classificação do São Paulo coloca o clube em uma maratona de decisões na categoria sub-20. No Campeonato Paulista, o Tricolor eliminou o Red Bull Bragantino na semifinal e avançou para a decisão. O adversário será o Novorizontino, que bateu o Palmeiras.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu as datas e horários da partida contra o Bahia, mas o São Paulo joga a primeira partida em casa e decidirá a vaga na decisão em Salvador. Já os confrontos com o Novorizontino acontecem nos dias 10 e 15 de novembro. O Tricolor, neste caso, joga a primeira fora de casa e a segunda como mandante.

Como foram os gols do São Paulo

O São Paulo começou melhor no jogo e teve as primeiras chances claras de abrir o placar. Foram três chegadas com perigo em menos de dez minutos. A partida se acomodou e o tricolor só voltou a assustar depois dos 30, quando Lucas Ferreira fez jogada individual e obrigou o goleiro Gustavo a fazer boa defesa.

A Tuna teve chances pontuais durante a primeira etapa. Juninho exigiu defesa do goleiro João Pedro. O primeiro tempo terminou com o placar zerado, mesmo com a superioridade do time mandante.

Na segunda etapa, o desenho do jogo foi muito parecido, mas dessa vez o São Paulo conseguiu converter em bolas na rede. Logo nos primeiros minutos, duas chegadas perigosas contra o goleiro Gustavo, da Tuna Luso.

E se com a bola rolando o São Paulo não conseguia converter o volume de chegadas em gols, a bola parada apareceu para garantir a classificação do Tricolor. Aos 26 minutos, o zagueiro Osório aproveitou a cobrança de escanteio e abriu o placar, 1 x 0.

A partida ficou confortável para o time de Allan Barcellos, que viu a Tuna subir para o ataque desorganizada e não conseguir concluir com perigo. As chegadas da equipe também não assustaram, até os 43 minutos do segundo tempo. Em chute a entrada da área, a bola bateu no braço de Giovani, da Tuna Luso, e o pênalti foi marcado.

Mais uma vez em bola parada, o atacante Ryan Francisco foi o responsável por balançar as redes e fechar o placar. Detalhe para a categoria na cobrança, que saiu de cavadinha. Esse foi o 39º gol do atacante nesta temporada pela base tricolor, o que lhe dá a artilharia isolada do elenco. Na sequência, estão Paulinho, com 29 gols, e Lucas Ferreira, com 19.