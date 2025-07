O Al-Hilal protagonizou uma das maiores surpresas do Mundial de Clubes da Fifa ao eliminar o poderoso Manchester City, na última segunda-feira (30), com uma vitória por 4 a 3 na prorrogação. O confronto eletrizante, realizado no Camping World Stadium, em Orlando, classificou os sauditas às quartas de final, onde enfrentarão o Fluminense. Mas o que chamou atenção além do feito em campo foi a euforia no vestiário após o jogo — especialmente após o anúncio de um generoso “bicho” pela classificação.

Logo após o apito final, os jogadores do Al-Hilal comemoraram intensamente nos bastidores do estádio. Em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, o presidente Fahad bin Nafel chega a arremessar seu ghutra (adorno tradicional usado na cabeça) em direção aos jogadores, arrancando ainda mais celebrações do grupo.

Fahad Bin Nafel, presidente do Al-Hilal, que bateu o City (Foto: Reprodução redes sociais)

Pouco depois, o técnico Simone Inzaghi entrou no vestiário e foi saudado com entusiasmo. No entanto, foi em um momento seguinte — cortado no vídeo oficial — que a comemoração atingiu outro nível. O perfil “@baytAlHilal”, um dos mais relevantes sobre o clube saudita e com quase 700 mil seguidores, revelou o motivo: o presidente anunciou o pagamento de um bicho (bônus financeiro) pela classificação histórica sobre o City.

O valor da premiação não foi divulgado, mas a reação dos jogadores e membros da comissão técnica deixou claro que não era pouca coisa. Gritos, abraços e euforia tomaram conta do ambiente, evidenciando o clima de conquista e valorização dentro do elenco.

Próximo desafio: Fluminense

Com a vaga garantida nas quartas de final, o Al-Hilal agora se prepara para encarar outro adversário de peso: o Fluminense. A equipe brasileira também surpreendeu ao eliminar a Inter de Milão por 2 a 0, em jogo realizado no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte.

O duelo entre sauditas e brasileiros está marcado para sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), novamente no Camping World Stadium, em Orlando. Quem avançar, enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam no mesmo dia, às 22h.

Após bater o atual campeão europeu, o Al-Hilal chega empolgado e com o moral elevado, dentro e fora de campo — com bônus em mãos e confiança para sonhar mais alto no Mundial.