Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 14:52 • São Paulo

O São Paulo é conhecido por suas glórias e conquistas no futebol brasileiro e internacional, e diversos técnicos foram responsáveis por liderar o clube em momentos históricos. Abaixo, você encontra os técnicos que mais se destacaram pelo número de títulos conquistados com o Tricolor Paulista.

Veja top 5 técnicos do São Paulo com mais títulos

Técnicos do São Paulo: 1º Telê Santana - 10 títulos

Telê Santana é um dos técnicos mais icônicos da história do São Paulo, acumulando 10 títulos. Entre suas conquistas estão dois Campeonatos Brasileiros (1991), dois Paulistas (1991 e 1992), duas Copas Libertadores (1992 e 1993) e dois Mundiais de Clubes (1992 e 1993). Telê também conquistou a Recopa Sul-Americana (1993 e 1994) e a Supercopa da Libertadores (1993), consolidando o São Paulo como uma potência mundial. Ele é lembrado pela torcida como um símbolo de excelência e competência.

2º Muricy Ramalho - 5 títulos

Muricy Ramalho é outro nome importante no São Paulo, com cinco títulos. Ele foi campeão da Copa Conmebol em 1994 e da Master Conmebol em 1996, além de conquistar o Campeonato Brasileiro três vezes consecutivas (2006, 2007 e 2008). Muricy é admirado pela torcida pelo seu amor ao clube e pelo trabalho que consolidou o São Paulo como um dos grandes do futebol brasileiro.

3º Joreca - 3 títulos

Joreca foi um dos primeiros técnicos vitoriosos no São Paulo, com três Campeonatos Paulistas conquistados nas décadas de 1940. Ele liderou o clube nos títulos paulistas de 1943, 1945 e 1946, ajudando a construir a tradição vencedora do Tricolor Paulista e estabelecendo as bases para o futuro do clube.

4º Carlos Alberto Silva - 2 títulos

Carlos Alberto Silva conquistou dois títulos no comando do São Paulo, sendo campeão paulista em 1980 e 1989. Sua passagem pelo clube é lembrada pelos importantes títulos estaduais, que reforçaram o São Paulo como uma força no cenário paulista.

4º Cilinho - 2 títulos

Cilinho também possui dois títulos paulistas (1985 e 1987) com o São Paulo. Ele é lembrado pela torcida por formar a famosa geração de "Menudos do Morumbi," que encantou os torcedores com um futebol ofensivo e de qualidade, consolidando uma época marcante para o clube.

4º Paulo Autuori - 2 títulos

Paulo Autuori liderou o São Paulo em 2005 para conquistar o Campeonato Mundial e a Copa Libertadores. Com esses dois títulos internacionais, Autuori ajudou a colocar o Tricolor Paulista no cenário mundial e é lembrado como um dos grandes técnicos da história do clube.

4º Vicente Feola - 2 títulos

Vicente Feola foi responsável por conquistar dois Campeonatos Paulistas com o São Paulo, em 1948 e 1949. Sua contribuição nos primeiros anos de glórias do clube foi fundamental para a construção da reputação do Tricolor no futebol brasileiro.