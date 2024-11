Torcedor se revolta com fase do Cruzeiro e dispara: ‘Falta tudo’

Cruzeiro vive o pior momento do clube na temporada (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 14:10 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro perdeu para o Flamengo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (6), em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O Cabuloso segue na oitava posição do campeonato, com uma das piores campanhas no returno.

No segundo turno do Brasileirão, o Cruzeiro é o 17ª colocado, com duas vitórias, cinco empates e seis derrotas. Assim, o time somou apenas 11 pontos nos últimos 13 jogos. No comando de Fernando Diniz, foram quatro jogos no campeonato, com três derrotas e um empate.

Confira a análise do jogo de Samuel Brasil, mais conhecido como "Cabulozeiro", produtor de Cruzeiro do Cria Lab!, hub de creators do Lance!.

- O Cruzeiro que perdeu para o Flamengo é um time que exala preguiça, você vê esse time dá preguiça. Já são dois meses sem vencer no Brasileiro, são duas vitórias no returno em 13 jogos. Será que os caras não ficam indignados? Falta tudo nesse time - disse Samuel.

No próximo jogo, o Cruzeiro recebe o Criciúma no sábado (9) em busca de retomar o caminho das vitórias. A bola rola no Mineirão, às 19h, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O clube tem 44 pontos em 32 jogos: 12 vitórias, oito empates e 12 derrotas, além de 36 gols marcados e 34 sofridos.

