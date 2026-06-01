Real Madrid vira 'open bar' no mercado; Rodri, Enzo e Konaté são especulados

O mau desempenho esportivo do Real Madrid nas duas últimas temporadas não abalou o poder de atração do clube. Pelo contrário. O período eleitoral que se aproxima – as votações estão marcadas para o próximo domingo (7) – transformou o nome merengue em uma espécie de trunfo nos bastidores das negociações. Jogadores usam a associação ao clube para alavancar suas posições, e agentes aproveitam o momento para movimentar o mercado.

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A lista de atletas ligados ao Real Madrid nas últimas semanas é extensa. Alguns realmente desejam a transferência para o Bernabéu. Outros utilizam o clube como moeda de troca para melhorar suas condições em negociações com outras equipes. O fenômeno tem sido alimentado pelo otimismo em torno das próximas contratações, ainda que nenhum acordo esteja fechado.

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Rodri, Bernardo Silva e Gvardiol no radar

O nome mais recorrente nas especulações é o de Rodri. O meio-campista espanhol já foi associado ao Real Madrid em outros momentos, mas agora a menção ganhou força. Funcionários do clube negam qualquer movimento concreto, e fontes próximas ao jogador também descartam um acerto.

Rodri e Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Bernardo Silva entrou na lista por intermédio de Jorge Mendes. O empresário, que também cuida da carreira de José Mourinho, ofereceu o português como possível reforço. No entanto, a briga pelo atleta ficou entre Barcelona e Atlético de Madrid, com vantagem catalã. O Real Madrid se afastou da negociação.

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Josko Gvardiol voltou a ser cogitado. O zagueiro croata já esteve no radar merengue em outras janelas. A barreira é financeira: o Manchester City pagou 80 milhões de euros ao RB Leipzig e não pretende vender por um valor muito inferior. A favor do Real, o jogador tem apenas dois anos restantes de contrato e já demonstrou interesse na mudança.

Enzo Fernández lidera a fila de espera de possíveis contratações do Real madrid

Entre os nomes que mais demonstram interesse em vestir a camisa branca, Enzo Fernández aparece no topo. O argentino, campeão do mundo em 2022, é visto como um jogador que encaixaria no perfil de meio-campo que o clube busca.

Vitinha e João Neves também são mencionados, mas as especulações sobre os portugueses parecem vir mais da torcida do que de fontes concretas. Konaté, do Liverpool, é outro que volta à pauta. O zagueiro francês estará livre no mercado ao fim da temporada, o que o torna uma peça cobiçada por vários gigantes europeus.

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