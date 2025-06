Real Madrid define Mundial de Clubes como prioridade e gasta milhões

O Real Madrid deixou claro para o mundo que o Mundial de Clubes é uma prioridade máxima. No curto espaço de tempo entre o fim de La Liga e o início do torneio internacional disputado nos Estados Unidos, o clube merengue gastou mais de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões na cotação atual) em contratações, principalmente na defesa, setor que deu muitos problemas à equipe espanhola na temporada.

As primeiras ações do Real no mercado começaram investindo 59,3 milhões de euros (R$ 373,9 milhões) na contratação do zagueiro Huijsen, do Bournemouth, o lateral-direito Alexander-Arnold, que chegou após não renovar o contrato com o Liverpool. A princípio, o defensor inglês chegaria a custo zero, mas Madrid desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual) como espécie de multa rescisória para adquiri-lo de forma antecipada.

Além dos citados, o Real Madrid, segundo a imprensa espanhola, pode trazer mais nomes para disputar o Mundial: Nico Paz, meia argentino revelado pelos Merengues para ser um reforço "da casa" na competição e que ocuparia a lacuna deixada pelo croata Luka Modric, que anunciou que deixará o clube após a competição.

O outro seria Álvaro Carreras, lateral esquerdo do Benfica, que está prestes a chegar por 50 milhões. Para finalizar, na última segunda-feira (26), o clube espanhol apresentou o técnico Xabi Alonso, que ocupou a vaga deixada por Carlo Ancelotti. Com esses investimentos, o Real Madrid não busca apenas levantar o troféu como resposta à má temporada, mas também demonstrar que continua sendo referência no futebol mundial.

Jogos do Real Madrid na fase de grupos do Mundial

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Charlotte

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

