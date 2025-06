Um dos maiores nomes da história do país, Cristiano Ronaldo viveu mais um dia inesquecível com a seleção portuguesa. Com gol crucial na segunda etapa da decisão, o camisa 7 venceu a Espanha e conquistou o título da Nations League mais uma vez no domingo (8). Após o resultado, ele declarou que não estava 100% fisicamente para a partida.

— Já tinha sentido no aquecimento, já vinha há algum tempo. Mas, pela seleção, se tivesse de partir uma perna, partia. É um título, tinha de jogar e dei o meu máximo, fui até onde pude. Ajudei com um gol — revelou o astro.

⚽ Gol decisivo e dever cumprido 🏆

Com 2 a 1 no placar a favor dos espanhóis, Cristiano marcou o gol de empate aos 15' do segundo tempo. Nuno Mendes fez jogadaça pelo lado esquerdo e cruzou. A bola contou com desvio e chegou no camisa 7, que não desperdiçou e empatou para Portugal. A poucos minutos o fim do tempo normal, o craque de 40 anos sentiu o cansaço e saiu de ação. Gonçalo Ramos entrou em seu lugar e jogou a prorrogação.

Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para os lusitanos — o segundo na história da Nations League.

— Sinto muita alegria. Primeiro por esta geração, que merecia um título dessa magnitude. Ganhar por Portugal é muito especial. Tenho muito títulos, mas nada melhor do que ganhar por Portugal. Por isso as lágrimas, é o dever cumprido. É lindo. Somos um povo pequeno, mas com uma ambição muito grande. Já vivi em muitos países, já joguei em muitos clubes, mas, quando falam em Portugal, é um sentimento especial — completou a estrela após a final.

