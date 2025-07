Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (17), o dia promete ser movimentado. Dentre os destaques dos jogos de hoje estão partidas da Série A e Série B do Brasileirão, Eurocopa Feminina, Copa Sul-Americana e Europa League. A competição europeia, no entanto, reserva uma grande emoção.

O Lance! irá fazer a transmissão da partida de volta entre Ilves e Shakhtar Donetsk, válida pela 1ª rodada da Europa League. O jogo de ida terminou com vitória por 6 a 0 e baile brasileiro. ➡️Lance! entra no mercado de transmissões ao vivo com a Europa League

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 17 de julho de 2025)

Brasileirão

Fluminense x Cruzeiro – 19h30 – Record, CazéTV, Premiere, R7 e PlayPlus

Brasileirão Série B

Operário x CRB – 19h30 – Disney+

Remo x Novorizontino – 21h35 – RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos, SportyNet e Disney+

Eurocopa feminina

Suécia (F) x Inglaterra (F) – 16h – CazéTV

Jogos de hoje: a seleção inglesa feminina segue em busca do bicampeonato da Eurocopa Feminina (Foto: Miguel MEDINA / AFP)

Europa League (playoffs)

Ilves x Shaktar Donetsk - 13h - Youtube do Lance! ➡️ Inscreva-se no canal do Lance! no YouTube para assistir ao confronto

Partizan Belgrado x AEK Larnaca – 16h – Canal GOAT

Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

Universidad de Chile x Club Guaraní – 19h – Paramount+

Atlético Bucaramanga x Atlético-MG – 21h30 – ESPN e Disney+

Brasileirão sub-20

Fluminense sub-20 x Corinthians sub-20 – 21h30 – Sportv

