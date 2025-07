Na Premier League, Joelinton abre o jogo sobre volta ao Brasil e faz mistério sobre opções

Na Premier League, Joelinton abriu o jogo sobre um possível retorno ao Brasil e fez mistério sobre as opções de clubes em que atuaria. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador do Newcastle não escondeu o desejo de retornar ao seu país.

- Penso. É algo que tenho na minha cabeça. Voltar no futuro, disputar um Brasileiro. Tive poucos jogos na competição. Tenho vontade de voltar, de viver tudo isso outra vez, voltar para casa, estar perto da minha família, no meu país. É algo que tenho na minha cabeça.

Questionado sobre os clubes em que teria interesse em atuar, Joelinton fez mistério e revelou apenas o Sport como uma de suas opções. O clube pernambucano foi o responsável por lançar o atleta ao nível profissional do futebol.

- Tenho na minha cabeça, mas não vou falar não. O Sport é um deles - finalizou o meia do Newcastle.

Apesar do desejo em voltar para o Brasil, Joelinton possui contrato com o Newcastle até junho de 2028 e vive uma das melhores fases de sua carreira. No momento, o meia está focado em trabalhar visando a Copa do Mundo de 2026, e um possível retorno será debatido em alguns anos.

