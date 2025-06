Toni Kroos, Marcelo e Varane retornam ao Santiago Bernabéu

Neste sábado, Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentaram, neste sábado (7), na 12ª edição do "Partido Corazón", um evento solidário organizado pela Fundação Real Madrid. A partida contou com lendas das equipes e terminou em um emocionante 3 a 3. Dentre os ex-jogadores, estavam Tony Kroos, recém aposentado, Marcelo, Varane e Julio Baptista.

Na primeira partida de Tony Kroos após sua aposentadoria, justamente contra o Borussia Dortmundo na final da Champions League da temporada passada, o ex-jogador alemão fez um gol de pênalti e foi ovacionado pela torcida ao ser substituído aos 34 minutos da segunda etapa.

As lendas do Real Madrid que entraram em campo foram, dentre outras, Kroos, Marcelo, Pepe, Varane, Casillas, Raúl, Roberto Carlos, Butragueño, Julio Baptista e Míchel Salgado.

Julio Baptista entrou em campo pelo Real Madrid neste sábado (7) (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Segundo o Real Madrid, todo o dinheiro arrecadado na partida será usado para ajudar jovens a partir de 16 anos que vivem em situação de risco ou vulnerabilidade social. O objetivo é prepará-los para o mercado de trabalho com cursos e orientação profissional antes que deixem os centros de acolhimento. Os recursos também vão apoiar projetos esportivos e sociais da Fundação Real Madrid.

Números de Marcelo e Tony Kroos pelo Real Madrid

Marcelo e Tony Kroos estão entre os jogadores mais vencedores da história do Real Madrid, considerado por muitos o maior clube do mundo. O brasileiro disputou 546 partidas pelo clube merengue, com 38 gols e 103 assistências. Após 16 temporadas pelo clube, Marcelo se tornou o jogador com mais títulos (25) com o Real Madrid. Conquistou cinco Champions League, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa, seis títulos de La Liga, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

Toni Kroos em despedida pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: AFP)

Já Tony Kroos atuou por 465 partidas pelo Real Madrid, com 28 gols e 99 assistências. O alemão conquistou um total de 23 títulos pelo clube: cinco Champions League, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Uefa, quatro títulos de La Liga, uma Copa do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

