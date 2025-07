O Manchester City anunciou, nesta semana, um contrato histórico com a Puma que marca um novo patamar nas receitas com fornecimento de material esportivo. O novo acordo, válido até 2035, é avaliado em £1 bilhão (cerca de R$7,5 bilhões), o que equivale a £100 milhões (R$750 milhões) por temporada — o maior da história da Premier League em termos anuais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esse valor representa um salto em relação ao contrato anterior do clube inglês com a própria Puma, que pagava £65 milhões por ano (R$488 milhões). Com isso, os Citizens sobem posições no ranking global dos maiores acordos com marcas esportivas.

🥇 Barcelona na liderança

O topo do ranking pertence ao Barcelona. Em 2024, o clube espanhol firmou uma extensão de 14 anos com a Nike, que rende cerca de € 127 milhões por temporada — mais de €1,7 bilhão no total. Além disso, o acordo inclui um bônus de assinatura de aproximadamente € 158 milhões, a ser pago ao longo do contrato.

continua após a publicidade

Outros gigantes, como Real Madrid, Manchester United e Liverpool, também têm contratos milionários com as marcas de material esportivo.

Fonte: Sbobis POSIÇÃO CLUBE FORNECEDORA FIM DO CONTRATO VALOR ANUAL (€) 1º Barcelona Nike 2038 €127 milhões 2º Real Madrid Adidas 2028 €120 milhões 3º Man City Puma 2035 €115 milhões 4º Man United Adidas 2035 €104 milhões 5º Arsenal Adidas 2030 €87 milhões 6º PSG Nike 2032 €75 milhões 7º Liverpool Adidas 2030 €72 milhões 8º Chelsea Nike 2032 €70 milhões

🚨 Vale destacar que o ranking acima considera apenas contratos entre clubes e marcas de material esportivo. Acordos com seleções nacionais não foram incluídos.

💸 Negócio bilionário

Os contratos de fornecimento de uniformes se tornaram fontes vitais de receita para os clubes, superando em muitos casos os acordos de patrocínio máster e até naming rights — especialmente raros no futebol europeu. Essas parcerias não apenas ajudam a reforçar o caixa, como também fortalecem o posicionamento global das marcas envolvidas.

continua após a publicidade

E com os clubes cada vez mais estruturados como grandes empresas, a tendência é que esses valores continuem crescendo nas próximas temporadas.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.