Com passagens por grandes clubes europeus, Antonio Cassano não poupou elogios a Thiago Silva. Ex-jogador de equipes como Milan, Inter, Roma, Real Madrid e da seleção italiana, Cassano revelou uma conversa pessoal com o zagueiro brasileiro após a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Em entrevista recente ao canal "Viva el Futbol", Cassano classificou Thiago Silva como “o Messi da defesa” e afirmou que o camisa 3 ainda tem condições de atuar em alto nível por pelo menos mais cinco anos. O veterano zagueiro, que completa 41 anos em setembro de 2025, foi decisivo no duelo contra a equipe italiana, comandando a zaga tricolor com a segurança e qualidade que marcaram sua carreira.

— Durante a Copa do Mundo de Clubes, conversei com o Thiago Silva e, depois que ele jogou contra a Inter (de Milão), eu disse a ele: ‘Thiago, confie no seu amigo Antonio, você pode jogar pelos próximos cinco anos’. Thiago Silva é um dos maiores zagueiros da história, porque é um camisa 10 na defesa. Qualidade, personalidade, velocidade, coragem… Ele impõe respeito. Ele é o Messi da defesa — afirmou Cassano.

O ex-jogador italiano também destacou a inteligência e a serenidade do defensor em campo:

— Se você o vir jogar agora, verá que ele tem uma calma, uma serenidade e uma inteligência que permitem que continue jogando por quatro ou cinco anos. Eu disse a ele que estava emocionado. Ele me convidou para vê-lo jogar, e eu disse que sim. Inclusive falei que, se ele voltar à Europa, temos que nos encontrar — completou.