O confronto está definido: o Barcelona vai enfrentar a Inter de Milão pelas semifinais da Champions League da temporada 2024/2025. Após se classificar contra o Borussia Dortmund com derrota nesta terça-feira (15), o time espanhol aguardava a definição de seu adversário que viria da partida entre Inter e Bayern de Munique. Com a classificação do time italiano nesta quarta-feira (16), teremos mais uma semifinal entre Barcelona e Inter de Milão. Na última vez, na temporada 2009/2010, melhor para os italianos, que avançaram à final e foram campeões.

O último confronto entre Barcelona e Inter de Milão em um jogo de mata-mata da champions league foi na temporada 2009/2010, pelas semifinais. O lendário time da Inter contava com Júlio Cesar; Maicon, Lúcio, Samuel e Zanetti; Thiago Motta, Cambiasso e Pandev; Sneijder, Milito e Eto'o. O treinador era José Mourinho. Já o time do Barcelona tinha Victor Valdés; Dani Alves, Piqué, Puyol e Maxwell; Yaya Touré, Xavi e Busquets; Messi, Pedro e Ibrahimovic. O treinador era Pep Guardiola.

Liga dos Campeões 2009/2010 - Semifinal - Guardiola (Barcelona) 1 x 0 Mourinho (Inter de Milão) (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

No jogo de ida, na Itália, vitória da Inter por 3 a 1, com gols de Sneijder, Maicon e Milito. Pedro fez o gol dos visitantes. Na volta, o Barcelona venceu por 1 a 0 com gol de Piqué, mas o resultado não foi o suficiente para reverter a desvantagem e o time espanhol foi eliminado.

Na final, a Inter de Milão foi campeã com vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique, adversário das quartas da temporada atual, com dois gols do centroavante argentino Milito.

Barcelona x Inter de Milão nesta temporada

Nesta temporada, Barcelona e Inter de Milão se enfrentam em jogo válido pela ida da semifinal da Champions League no dia 29 de abril, em Barcelona, na Espanha. A volta está marcada para o dia 5 de maio, em Milão, na Itália.

Nesta edição de champions, o Barcelona disputou 12 jogos, com nove vitórias, um empate e duas derrotas. O time marcou 37 gols e sofreu 17. Já a Inter de Milão jogou os mesmos 12 jogos, com nove vitórias, dois empates e uma derrota. O clube marcou 19 gols e sofreu apenas cinco.