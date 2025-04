Guirrasy marca hat-trick, Dortmund vence, mas Barcelona se classifica na Champions League

O Dortmund venceu o Barcelona por 3 a 1, mas o clube catalão conquistou classificação às semifinais da Champions League. Nesta terça-feira (15), Guirrasy abriu o placar para os alemães com uma cobrança de pênalti de cavadinha. Na segunda etapa, o centroavante ampliou, mas Bensebaini marcou um gol contra em favor dos culés. No fim, o atacante da equipe aurinegra ainda marcou seu hat-trick, mas não conseguiu impedir a eliminação dos mandantes. O Barça, que havia vencido a ida por 4 a 0, avança com um agregado de 5 a 3.

Com a classificação, o Barcelona aguarda o confronto entre Inter de Milão e Bayern de Munique para conhecer seu adversário na semifinal da Champions League.

Como foi a partida entre Dortmund e Barcelona?

No início do primeiro tempo, o Dortmund começou com muita imposição e volume contra o Barcelona. Após algumas finalizações sem dificuldades, a equipe alemã encontrou um pênalti cometido por Szczesny em Gross, e Guirrasy abriu o placar com uma cavadinha aos 10 minutos. A equipe alemã chegou a ampliar o marcador cinco minutos mais tarde com Beier sendo lançado em profundidade, infiltrando na área e finalizando para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. No fim, Adeyemi foi acionado pelo lado esquerdo e bateu cruzado para boa defesa de Szczesny.

Na volta do intervalo, o Dortmund obrigou Szczesny a trabalhar duas vezes consecutivas em finalizações de Adeyemi e Gross. Mas no escanteio, a equipe alemã ampliou o placar com Guirrasy aproveitando assistência de Bensebaini e cabeceando para o fundo das redes aos três minutos. No entanto, o Barcelona diminuiu o marcador com Fermín López sendo acionado pela direita, cruzando na área e Bensebaini finalizando contra a própria meta aos oito minutos. Após um período de abatimento, Duraville fez grande jogada pelo lado direito, cruzou na área, Ronald Araújo cortou nos pés de Guirrasy, que finalizou e marcou seu hat-trick na partida aos 30 minutos. No entanto, os alemães não conseguiram ter forças para manter um nível de intensidade alto na reta final e não conseguiu a classificação.

O que vem por aí para Dortmund e Barcelona?

No sábado (19), o Barcelona volta a campo e recebe o Celta de Vigo, pela 32ª rodada da La Liga. Por outro lado, o Dortmund encara o Borussia Monchengladbach, no domingo (20), pela 30ª rodada da Bundesliga.

✅ FICHA TÉCNICA

Dortmund 3 x 1 Barcelona - Champions League

Quartas de final (Volta)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 15 de abril de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE).

🥅 Gols: Guirrasy, 9'/1ºT (1-0); Guirrasy , 3'/2ºT (2-0); Bensebaini (contra), 8'/2ºT (2-1); Guirrasy, 30'/2ºT (3-1)

🟨 Cartões amarelos: De Jong (BAR); Nmecha (DOR);

DORTMUND (Técnico: Niko Kovač)

Kobel; Yan Couto (Brandt), Anton, Süle e Bensebaini; Nmecha (Reyna), Gross e Svensson; Beier (Duranville), Guirrasy e Adeyemi (Bynoe-Gittens).

BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)

Szczesny; Koundé, Cubarsi, Ronald Araújo e Gerard Martín; De Jong, Fermín López (Eric García) e Gavi (Pedri); Yamal (Ferran Torres), Lewandowski (Dani Olmo) e Raphinha.