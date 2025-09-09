menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Reforço mais caro da história do Liverpool dispara sobre antigo clube: ‘Capítulo encerrado’

Isak respondeu mensagens negativas que recebeu após o anúncio de chegada aos Reds

imagem cameraIsak se tornou a contratação mais cara da Premier League (Foto: Divulgação/Liverpool)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/09/2025
16:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

Maior contratação da história do Liverpool, o atacante Alexander Isak comentou, enquanto estava com a seleção sueca para a disputa de jogos na Data Fifa, do processo de saída turbulenta do Newcastle. Segundo o jogador, o processo de negociação é um capítulo encerrado e aproveitou para responder sobre as mensagens negativas que recebeu após o anúncio de chegada aos Reds.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nos últimos meses, a relação entre Isak e o Newcastle sofreu um desgaste considerável. O sueco recusou-se a participar de treinamentos e jogos, em uma tentativa de forçar sua transferência para o Liverpool. Após manifestar publicamente o desejo de se juntar ao clube, foi afastado do elenco e começou a treinar em separado.

continua após a publicidade

— Não posso controlar tudo o que é dito ou escrito. Mas estou feliz por ter me tornado jogador do Liverpool. É ótimo que tudo tenha sido resolvido e que eu tenha podido me concentrar em jogar futebol novamente. Estou satisfeito com o resultado final. Estou muito feliz e orgulhoso de ser jogador do Liverpool. Não quero entrar em detalhes nem falar muito sobre essa situação. É um capítulo encerrado, mas nunca tive problemas — disse Alexander Isak, que complementou:

— Você também recebe ódio quando joga bem. Sempre tem gente insatisfeita. Infelizmente, isso é algo com que você tem que conviver... Você provavelmente pode decidir isso sozinho — encerrou.

continua após a publicidade
FILES-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLE-ISAK
Alexander Isak comemora gol marcado pelo Newcastle na Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Saída do Newcastle e chegada no Liverpool

Após três temporadas com a camisa dos Magpies, onde alcançou destaque na Premier League, ele encerra sua trajetória com 62 gols, 11 assistências e o título da Copa da Liga Inglesa — conquista que encerrou um jejum de mais de 70 anos do clube.

A transferência para o Liverpool foi um marco na carreira de Isak, que se tornou a contratação mais cara da história dos Reds. O Newcastle recebeu incríveis 150 milhões de euros com a transação, esse também foi a maior transação da história da liga inglesa.

Isak se tornou o oitavo reforço do clube na temporada. Além de defender o título da Premier League, o Liverpool está classificados à fase de liga da Champions League. A equipe inglesa terá adversários como Real Madrid, Inter de Milão e Atlético de Madrid.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias