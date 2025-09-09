Reforço mais caro da história do Liverpool dispara sobre antigo clube: ‘Capítulo encerrado’
Isak respondeu mensagens negativas que recebeu após o anúncio de chegada aos Reds
Maior contratação da história do Liverpool, o atacante Alexander Isak comentou, enquanto estava com a seleção sueca para a disputa de jogos na Data Fifa, do processo de saída turbulenta do Newcastle. Segundo o jogador, o processo de negociação é um capítulo encerrado e aproveitou para responder sobre as mensagens negativas que recebeu após o anúncio de chegada aos Reds.
Nos últimos meses, a relação entre Isak e o Newcastle sofreu um desgaste considerável. O sueco recusou-se a participar de treinamentos e jogos, em uma tentativa de forçar sua transferência para o Liverpool. Após manifestar publicamente o desejo de se juntar ao clube, foi afastado do elenco e começou a treinar em separado.
— Não posso controlar tudo o que é dito ou escrito. Mas estou feliz por ter me tornado jogador do Liverpool. É ótimo que tudo tenha sido resolvido e que eu tenha podido me concentrar em jogar futebol novamente. Estou satisfeito com o resultado final. Estou muito feliz e orgulhoso de ser jogador do Liverpool. Não quero entrar em detalhes nem falar muito sobre essa situação. É um capítulo encerrado, mas nunca tive problemas — disse Alexander Isak, que complementou:
— Você também recebe ódio quando joga bem. Sempre tem gente insatisfeita. Infelizmente, isso é algo com que você tem que conviver... Você provavelmente pode decidir isso sozinho — encerrou.
Saída do Newcastle e chegada no Liverpool
Após três temporadas com a camisa dos Magpies, onde alcançou destaque na Premier League, ele encerra sua trajetória com 62 gols, 11 assistências e o título da Copa da Liga Inglesa — conquista que encerrou um jejum de mais de 70 anos do clube.
A transferência para o Liverpool foi um marco na carreira de Isak, que se tornou a contratação mais cara da história dos Reds. O Newcastle recebeu incríveis 150 milhões de euros com a transação, esse também foi a maior transação da história da liga inglesa.
Isak se tornou o oitavo reforço do clube na temporada. Além de defender o título da Premier League, o Liverpool está classificados à fase de liga da Champions League. A equipe inglesa terá adversários como Real Madrid, Inter de Milão e Atlético de Madrid.
