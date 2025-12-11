O Campeonato Espanhol está a todo vapor em uma disputa acirrada pela liderança e reúne um elenco estrelado, que ganhou destaque no álbum de figurinhas lançado pela empresa Panini para a temporada da LaLiga 2025/26. O brasileiro Vini Jr é um dos nomes que ilustram a capa do livro ao lado de Lamine Yamal, Nico Williams, Julián Álvarez e outros nomes.

O novo álbum chega com a coleção completa de 380 cromos, incluindo 54 especiais, trazendo a seção Superstars, com os principais destaques do campeonato espanhol. Além de aparecer na capa, o atacante do Real Madrid também ilustra a seção especial citada.

Vini Jr ilustra a seção Superstars do novo álbum da Panini da LaLiga 2025/26 (Foto: Reprodução)

O lançamento ainda apresenta algumas surpresas especiais para os torcedores latino americanos: as novas seções Hall of Fame, Latam Show e Vitamina celebram jogadores da América Latina que, respectivamente, marcaram o passado, fazem história hoje e também as jovens promessas para ficarmos de olho. Entre os destaques estão craques como Raphinha, Julián Alvarez, Valverde, Vini Jr., entre outros, além de lendas como Marcelo e Casemiro.

Destaques sul-americanos ganham seção no novo álbum da Panini da LaLiga 2025/26 (Foto: Reprodução)

— O Campeonato Espanhol é sempre uma grande competição com times lendários e jogadores icônicos, e para essa edição trouxemos uma celebração única desses craques latino americanos, desde aqueles que ficaram eternizados em seus clubes, e também aqueles que buscam conquistar uma vaga na história desse campeonato — comenta Martina Limoni, diretora de Marketing Latam da Panini.

