Álbum de figurinha da LaLiga 2025/26 tem brasileiro em destaque e novidades

Lançamento chega com coleção completa de 380 cromos, sendo 54 especiais, dos 20 clubes da Liga Espanhola.

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
13:30
Barcelona é o principal adversário do Real Madrid pelo título de LaLiga (Foto: JOSE JORDAN / AFP)
imagem cameraBarcelona é o principal adversário do Real Madrid pelo título de LaLiga (Foto: JOSE JORDAN / AFP)
O Campeonato Espanhol está a todo vapor em uma disputa acirrada pela liderança e reúne um elenco estrelado, que ganhou destaque no álbum de figurinhas lançado pela empresa Panini para a temporada da LaLiga 2025/26. O brasileiro Vini Jr é um dos nomes que ilustram a capa do livro ao lado de Lamine Yamal, Nico Williams, Julián Álvarez e outros nomes.

O novo álbum chega com a coleção completa de 380 cromos, incluindo 54 especiais, trazendo a seção Superstars, com os principais destaques do campeonato espanhol. Além de aparecer na capa, o atacante do Real Madrid também ilustra a seção especial citada.

Vini Jr ilustra a seção Superstars do novo álbum da Panini da LaLiga 2025/26 (Foto: Reprodução)
O lançamento ainda apresenta algumas surpresas especiais para os torcedores latino americanos: as novas seções Hall of Fame, Latam Show e Vitamina celebram jogadores da América Latina que, respectivamente, marcaram o passado, fazem história hoje e também as jovens promessas para ficarmos de olho. Entre os destaques estão craques como Raphinha, Julián Alvarez, Valverde, Vini Jr., entre outros, além de lendas como Marcelo e Casemiro.

Destaques sul-americanos ganham seção no novo álbum da Panini da LaLiga 2025/26 (Foto: Reprodução)
— O Campeonato Espanhol é sempre uma grande competição com times lendários e jogadores icônicos, e para essa edição trouxemos uma celebração única desses craques latino americanos, desde aqueles que ficaram eternizados em seus clubes, e também aqueles que buscam conquistar uma vaga na história desse campeonato — comenta Martina Limoni, diretora de Marketing Latam da Panini.

Classificação de LaLiga 2025/26

1FC Barcelona1640

2

Real Madrid

16

36

3

Villarreal CF

15

35

4

Atlético de Madrid

16

31

5

RCD Espanyol

15

27

6

Real Betis

15

24

7

Athletic Bilbao

16

23

8

Getafe CF

15

20

9

Elche

15

19

10

Celta Vigo

15

19

11

Alavés

15

18

12

Rayo Vallecano

15

17

13

Sevilla FC

15

17

14

Real Sociedad

15

16

15

Osasuna

15

15

16

Valencia CF

15

15

17

Mallorca

15

14

18

Girona

15

12

19

Real Oviedo

15

10

20

Levante UD

15

9

circulo com pontos dentroTudo sobre

