Álbum de figurinha da LaLiga 2025/26 tem brasileiro em destaque e novidades
Lançamento chega com coleção completa de 380 cromos, sendo 54 especiais, dos 20 clubes da Liga Espanhola.
O Campeonato Espanhol está a todo vapor em uma disputa acirrada pela liderança e reúne um elenco estrelado, que ganhou destaque no álbum de figurinhas lançado pela empresa Panini para a temporada da LaLiga 2025/26. O brasileiro Vini Jr é um dos nomes que ilustram a capa do livro ao lado de Lamine Yamal, Nico Williams, Julián Álvarez e outros nomes.
O novo álbum chega com a coleção completa de 380 cromos, incluindo 54 especiais, trazendo a seção Superstars, com os principais destaques do campeonato espanhol. Além de aparecer na capa, o atacante do Real Madrid também ilustra a seção especial citada.
O lançamento ainda apresenta algumas surpresas especiais para os torcedores latino americanos: as novas seções Hall of Fame, Latam Show e Vitamina celebram jogadores da América Latina que, respectivamente, marcaram o passado, fazem história hoje e também as jovens promessas para ficarmos de olho. Entre os destaques estão craques como Raphinha, Julián Alvarez, Valverde, Vini Jr., entre outros, além de lendas como Marcelo e Casemiro.
— O Campeonato Espanhol é sempre uma grande competição com times lendários e jogadores icônicos, e para essa edição trouxemos uma celebração única desses craques latino americanos, desde aqueles que ficaram eternizados em seus clubes, e também aqueles que buscam conquistar uma vaga na história desse campeonato — comenta Martina Limoni, diretora de Marketing Latam da Panini.
Classificação de LaLiga 2025/26
|1
|FC Barcelona
|16
|40
2
Real Madrid
16
36
3
Villarreal CF
15
35
4
Atlético de Madrid
16
31
5
RCD Espanyol
15
27
6
Real Betis
15
24
7
Athletic Bilbao
16
23
8
Getafe CF
15
20
9
Elche
15
19
10
Celta Vigo
15
19
11
Alavés
15
18
12
Rayo Vallecano
15
17
13
Sevilla FC
15
17
14
Real Sociedad
15
16
15
Osasuna
15
15
16
Valencia CF
15
15
17
Mallorca
15
14
18
Girona
15
12
19
Real Oviedo
15
10
20
Levante UD
15
9
