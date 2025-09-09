Lamine Yamal sobre Bola de Ouro: ‘Tenho capacidade de ganhar muitas’

Lamine Yamal vive um momento especial no Barcelona e também no cenário mundial. Pouco mais de dez dias antes da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para 22 de setembro em Paris, o atacante concedeu entrevista ao podcast "Resonancia de Corazón", e deixou claro que sua ambição vai muito além de conquistar apenas um troféu.

Aos 18 anos recém-completados, Yamal não esconde que se imagina no topo do futebol mundial por muito tempo. Para ele, sonhar com uma única Bola de Ouro é pouco diante do que acredita ser capaz de alcançar.

– Eu disse aos meus amigos: não sonho em ganhar uma Bola de Ouro, sonho em ganhar muitas. Sou um jogador que tem a capacidade de fazer isso. Se não consigo, é porque não fiz as coisas direito ou porque não quis. Sonho em ganhar muitas, e no dia em que chegar lá ficarei muito feliz, mas quero continuar ganhando mais e vencendo com a minha equipe – afirmou o jovem astro do Barcelona.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)

Yamal é um dos favoritos para vencer o prêmio

Yamal é considerado um dos grandes candidatos ao prêmio deste ano, que reúne 30 indicados entre os quais estão nomes como Pedri, Bellingham, Kane, Lautaro Martínez, Mbappé, Vitinha e Dembélé. Caso seja o escolhido, ele se tornará o jogador mais jovem da história a levantar a Bola de Ouro, superando a marca de Ronaldo Nazário, que venceu em 1997 aos 21 anos e 3 meses.

O feito teria ainda um significado especial para o futebol espanhol. Depois de Luis Suárez em 1960 e Rodri no ano passado, Lamine Yamal pode se tornar apenas o terceiro espanhol a receber a honraria. Um marco que consolidaria a nova geração do país como protagonista do futebol europeu.

A cerimônia de premiação será realizada no histórico Théâtre du Châtelet, em Paris, e promete reunir as maiores estrelas do futebol mundial. A expectativa é grande, já que na edição anterior houve surpresa, com Rodri superando Vinicius Júnior, do Real Madrid. Desta vez, o mistério em torno do vencedor é ainda maior, e a juventude de Lamine aparece como um diferencial capaz de marcar uma nova era.

Mesmo diante da pressão e da enorme visibilidade, o ponta do Barça demonstra maturidade. Para ele, a conquista individual será importante, mas não pode ofuscar o desejo de seguir conquistando títulos coletivos.

– Acho que sou um jogador com capacidade para isso. O dia em que ganhar, vou ficar feliz, mas vou querer continuar ganhando mais – reforçou.

