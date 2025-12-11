menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Bola de Ouro detona comportamento de Salah no Liverpool: 'Cérebro de inseto'

Marco van Basten criticou a postura do camisa 11 dos Reds

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/12/2025
13:46
Reação de Salah ao gol do United contra o Liverpool (Foto: PETER POWELL / AFP)
imagem cameraReação de Salah ao gol do United contra o Liverpool (Foto: PETER POWELL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A crise interna no Liverpool entre Mohamed Salah e Arne Slot segue repercutindo na Europa. A reação do atacante egípcio após três partidas consecutivas no banco abriu espaço para avaliações de ex-jogadores, entre eles Marco van Basten, que criticou a postura do camisa 11 dos Reds.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O episódio ganhou novo impulso depois do empate por 3 a 3 com o Leeds, na Premier League, quando Salah se manifestou publicamente contra as decisões do treinador. Van Basten afirmou que a forma como o egípcio respondeu ao período como reserva ultrapassa o contexto competitivo e gera desconforto interno no clube.

continua após a publicidade

— Se essa é a reação dele ao fato de ter sido enviado para o banco de reservas, significa que tem o cérebro de um inseto.

O ex-atacante também comparou o desempenho recente do jogador com a temporada anterior. Para ele, a queda de rendimento nos últimos meses não justifica a maneira como Salah vem reagindo às escolhas de Slot, a quem considera direto nas conduções internas.

— No ano passado, teve uma temporada excepcional, mas na atual temporada não está de todo à altura. Nos últimos meses, Mohamed Salah tem jogado mal pela equipe de Arne Slot. Considero Slot uma pessoa direta e honesta, que não foge a confrontos e nunca fala ao acaso. Salah, por outro lado, começou a atacar o homem e a comportar-se de forma inadequada — seguiu Van Basten.

continua após a publicidade

A troca de declarações ocorreu em meio ao momento em que o Liverpool buscava estabilidade na temporada. A vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão, na última terça-feira (9), pela Champions, não reduziu a tensão interna. Após o jogo, Slot afirmou que o caso envolvendo Salah repercutiu no vestiário e exigiu intervenção da comissão técnica.

Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

A crise ganhou força no sábado (6), depois do empate por 3 a 3 com o Leeds. Incomodado por iniciar três partidas seguidas no banco, Salah declarou que não mantém relacionamento com Slot, e o treinador admitiu que a situação abalou o grupo.

Salah não foi relacionado para duelo contra a Inter

Diante da polêmica da última semana, Mohamed Salah foi cortado pelo técnico Arne Slot da relação para o duelo do Liverpool contra a Inter de Milão, pela Champions League. Assim, sem o egípcio, os Reds venceram os italianos em pleno Giuseppe Meazza, em Milão, com gol decisivo de Szoboszlai, convertendo um pênalti nos minutos finais da partida.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias