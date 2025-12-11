Bola de Ouro detona comportamento de Salah no Liverpool: 'Cérebro de inseto'
Marco van Basten criticou a postura do camisa 11 dos Reds
A crise interna no Liverpool entre Mohamed Salah e Arne Slot segue repercutindo na Europa. A reação do atacante egípcio após três partidas consecutivas no banco abriu espaço para avaliações de ex-jogadores, entre eles Marco van Basten, que criticou a postura do camisa 11 dos Reds.
O episódio ganhou novo impulso depois do empate por 3 a 3 com o Leeds, na Premier League, quando Salah se manifestou publicamente contra as decisões do treinador. Van Basten afirmou que a forma como o egípcio respondeu ao período como reserva ultrapassa o contexto competitivo e gera desconforto interno no clube.
— Se essa é a reação dele ao fato de ter sido enviado para o banco de reservas, significa que tem o cérebro de um inseto.
O ex-atacante também comparou o desempenho recente do jogador com a temporada anterior. Para ele, a queda de rendimento nos últimos meses não justifica a maneira como Salah vem reagindo às escolhas de Slot, a quem considera direto nas conduções internas.
— No ano passado, teve uma temporada excepcional, mas na atual temporada não está de todo à altura. Nos últimos meses, Mohamed Salah tem jogado mal pela equipe de Arne Slot. Considero Slot uma pessoa direta e honesta, que não foge a confrontos e nunca fala ao acaso. Salah, por outro lado, começou a atacar o homem e a comportar-se de forma inadequada — seguiu Van Basten.
A troca de declarações ocorreu em meio ao momento em que o Liverpool buscava estabilidade na temporada. A vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão, na última terça-feira (9), pela Champions, não reduziu a tensão interna. Após o jogo, Slot afirmou que o caso envolvendo Salah repercutiu no vestiário e exigiu intervenção da comissão técnica.
A crise ganhou força no sábado (6), depois do empate por 3 a 3 com o Leeds. Incomodado por iniciar três partidas seguidas no banco, Salah declarou que não mantém relacionamento com Slot, e o treinador admitiu que a situação abalou o grupo.
Salah não foi relacionado para duelo contra a Inter
Diante da polêmica da última semana, Mohamed Salah foi cortado pelo técnico Arne Slot da relação para o duelo do Liverpool contra a Inter de Milão, pela Champions League. Assim, sem o egípcio, os Reds venceram os italianos em pleno Giuseppe Meazza, em Milão, com gol decisivo de Szoboszlai, convertendo um pênalti nos minutos finais da partida.
