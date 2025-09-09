Fenerbahçe anuncia substituto de Mourinho no cargo técnico
Domenico Tedesco, ex-treinador da seleção da Bélgica, chega a Istambul para assinar contrato até 2027
Após a demissão do técnico José Mourinho, o Fenerbahçe anunciou nesta terça-feira (9) a contratação de um substituto. Domenico Tedesco, ex-treinador da seleção da Bélgica, chega a Istambul para assinar contrato até 2027 com o clube turco.
A saída de Mourinho aconteceu após o Fenerbahçe ser eliminado dos playoffs da Champions League para o Benfica. De acordo com informações das mídias estrangeiras, a diretoria turca tinha como meta a classificação à fase de liga do torneio. No entanto, com a queda na competiçõ, os turcos vão competir a Europa League.
Domenico Tedesco chega ao Fenerbahçe após passagem no comando da Bélgica. O ítalo-alemão foi contratado em fevereiro de 2023, não conseguiu bons resultados e acabou demitido em pouco menos de dois anos no cargo. Aos 39 anos, o jovem treinador tem passagens por Schalke 04, Spartak Moscou e RB Leipzig.
Após um mercado de transferências com grandes contratações, como Ederson, Skriniar, Semedo, Asensio, Jhon Durán, entre outros, o clube dá um passo à frente para brigar de igual para igual com o Galatasaray, em busca do título do Campeonato Turco, que não conquista desde 2014.
Polêmicas de Mourinho no Fenerbahçe
Em 15 meses no futebol turco, José Mourinho protagonizou algumas polêmicas pelo clube. Isso, inclusive, pode ter contribuído para a saída do treinador do cargo. Em julho deste ano, por exemplo, o português criticou a chegada do principal reforço da janela, Jhon Durán, que foi emprestado pelo Al-Nassr.
O Galatasaray acusou Mourinho de fazer "declarações racistas" após o empate sem gols entre as equipes pelo Campeonato Turco na última temporada. O comandante afirmou que os reservas do adversário estavam "pulando como macacos" e sugeriu que o jogo teria sido um "desastre" se tivesse sido comandado por um árbitro turco.
Mourinho se despede após 62 jogos disputados e 37 vitórias alcançadas. Na temporada passada, o treinador de 62 anos perdeu na conquista do título do Campeonato Turco, que não é vencido pelo Fenerbahçe desde 2013/14. A equipe ficou a 11 pontos do tricampeão Galatasaray.
