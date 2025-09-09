Astro do Liverpool recebe homenagem de time que o dispensou na base

O Willen II anunciou que renomeou uma das arquibancadas do estádio do time, o Sportpark Prinsenhoeve, para homenagear Virgil van Dijk. Atualmente, astro do Liverpool, o zagueiro atuou na base do clube, mas não atuou profissionalmente, já que foi dispensado pelo treinador Edwin Hermans, que afirmou, na época, que ele tinha "muitas limitações".

Em entrevista ao site do Willen II, van Dijk afirmou que está orgulhoso pela honraria e que o clube teve grande importância no desenvolvimento dele como jogador.

— Tenho orgulho de que a arquibancada da base tenha o meu nome. O Willem II desempenhou um papel importante na minha vida e no meu desenvolvimento como jogador. Ter esse reconhecimento significa muito para mim e para a minha família. É uma homenagem muito especial, e sou grato pelo carinho e pela conexão que ainda sinto com o clube — afirmou o zagueiro holandês.

Além do nome na arquibancada do estádio, o Willen II preparou outra homenagem a van Dijk. O clube revelou o "Virgil's Legacy Trophy", um troféu internacional que reunirá 16 equipes juvenis de todo o mundo em Tilburg.

Virgil van Dijk recebeu homenagem do Willen II (Foto: Divulgação / Willen II)

Passagem de Van Dijk no Willen II

Virgil van Dijk relembrou, em entrevista ao site holandês "BD", a passagem no Willen II. Em relato, o zagueiro afirmou que se esforçou muito, mas que não conseguiu se destacar e que teve um pico de crescimento mais tardio que os companheiros de equipe, o que fez falta durante o tempo que teve no clube holandês.

— Eu tinha apenas sete anos quando entrei para a academia em 1999. Eu era apenas mais um. Eu me esforçava muito, mas não me destacava. Meu pico de crescimento só aconteceu mais tarde do que os outros. De repente, em um verão, eu cresci 18 centímetros — continuou.

Após a dispensa do Willen II, Virgil foi ao Groningen, onde se profissionalizou e ganhou o primeiro destaque. Na sequência, se mudou ao Celtic, Southampton e Liverpool, e se tornou um dos principais zagueiros do mundo pelos Reds e pela seleção holandesa. Porém, um dos seus sonhos era ter diversas partidas pelo clube de Tilburg.

— Meu maior sonho era estrear no time principal do Willem II. Virar zagueiro aqui e jogar muitas partidas. Infelizmente, as coisas tomaram outro rumo — finalizou.

