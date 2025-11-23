Reforço do Real Madrid pode voltar a ser titular após quase dois meses fora

Trent Alexander-Arnold está próximo de voltar ao time titular do Real Madrid após 68 dias sem iniciar uma partida. O lateral-direito deixou de atuar desde os cinco minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na estreia da equipe na Champions League. Naquela ocasião, o defensor inglês sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda.

De acordo com o jornal espanhol "As", o jogo contra o Elche, pela 13ª rodada de La Liga, será o provável retorno do jogador. Arnold participou de duas semanas de preparação no CT de Valdebebas após o período de recuperação. Caso seja titular no duelo, o defensor encerrará seu maior intervalo entre titularidades na carreira, superando 61 dias que viveu no Liverpool entre fevereiro e abril de 2024, quando tratava uma lesão no ligamento do joelho.

Xabi Alonso utilizou o lateral por dez minutos contra o Rayo Vallecano, em Vallecas, após Valverde deixar o campo com desconforto. Depois do 0 a 0, o técnico afirmou que Trent ainda precisava de "um pouco mais de tempo" para recuperar ritmo. O jogador recebeu liberação médica no dia 25 de outubro, antes do El Clásico, e foi relacionado. Porém, não entrou contra Barcelona e Valencia.

Alexander-Arnold voltou aos gramados na derrota do Real Madrid para o Liverpool, seu ex-clube, em Anfield. O jogo foi marcado por pressão da torcida local, visto que o inglês optou por não renovar contrato e se despediu em meio a vaias em sua despedida pelos Reds.

Alexander-Arnold 🤝 Real Madrid

Arnold chegou aos Merengues como uma das principais contratações da última janela de transferências. Após conquistar todos os títulos possíveis com o Liverpool, onde foi revelado, o defensor optou por iniciar um novo capítulo da carreira. Reconhecido como um dos melhores da posição nos últimos anos, o inglês desembarcou em Madri com grande expectativa e motivação para manter o alto nível.

Embora estivesse disponível sem custos a partir de julho, o Real decidiu antecipar sua chegada mediante o pagamento de R$ 60 milhões aos Reds, com o objetivo de inscrevê-lo no Mundial de Clubes. Desde então, Arnold disputou doze partidas e contribuiu com duas assistências pela equipe.

