Futebol Internacional

Reforço do Real Madrid pode voltar a ser titular após quase dois meses fora

Astro do clube merengue está próximo de voltar ao onze iniciais após 68 dias

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 23/11/2025
14:58
Real Madrid - Champions League
imagem cameraEquipe do Real Madrid em duelo pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)
Trent Alexander-Arnold está próximo de voltar ao time titular do Real Madrid após 68 dias sem iniciar uma partida. O lateral-direito deixou de atuar desde os cinco minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na estreia da equipe na Champions League. Naquela ocasião, o defensor inglês sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda.

De acordo com o jornal espanhol "As", o jogo contra o Elche, pela 13ª rodada de La Liga, será o provável retorno do jogador. Arnold participou de duas semanas de preparação no CT de Valdebebas após o período de recuperação. Caso seja titular no duelo, o defensor encerrará seu maior intervalo entre titularidades na carreira, superando 61 dias que viveu no Liverpool entre fevereiro e abril de 2024, quando tratava uma lesão no ligamento do joelho.

Xabi Alonso utilizou o lateral por dez minutos contra o Rayo Vallecano, em Vallecas, após Valverde deixar o campo com desconforto. Depois do 0 a 0, o técnico afirmou que Trent ainda precisava de "um pouco mais de tempo" para recuperar ritmo. O jogador recebeu liberação médica no dia 25 de outubro, antes do El Clásico, e foi relacionado. Porém, não entrou contra Barcelona e Valencia.

Alexander-Arnold voltou aos gramados na derrota do Real Madrid para o Liverpool, seu ex-clube, em Anfield. O jogo foi marcado por pressão da torcida local, visto que o inglês optou por não renovar contrato e se despediu em meio a vaias em sua despedida pelos Reds.

Trent Alexander-Arnold Real Madrid Liverpool
Arnold foi bastante vaiado pelo torcida do Liverpool na derrota do Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Alexander-Arnold 🤝 Real Madrid

Arnold chegou aos Merengues como uma das principais contratações da última janela de transferências. Após conquistar todos os títulos possíveis com o Liverpool, onde foi revelado, o defensor optou por iniciar um novo capítulo da carreira. Reconhecido como um dos melhores da posição nos últimos anos, o inglês desembarcou em Madri com grande expectativa e motivação para manter o alto nível.

Embora estivesse disponível sem custos a partir de julho, o Real decidiu antecipar sua chegada mediante o pagamento de R$ 60 milhões aos Reds, com o objetivo de inscrevê-lo no Mundial de Clubes. Desde então, Arnold disputou doze partidas e contribuiu com duas assistências pela equipe.

