Pogba fala sobre sua volta aos gramados após dois anos: 'Não fiz nada de errado'
Meia entrou em campo aos 85 minutos
Paul Pogba voltou a disputar uma partida oficial após mais de dois anos afastado dos gramados. O meio-campista do Monaco entrou em campo nos minutos finais da derrota por 4 a 1 para o Rennes, no último sábado (22), em duelo válido pela Ligue 1. Aos 85 minutos, o jogador de 32 anos recebeu uma ovação das arquibancadas do Roazhon Park, que marcou seu primeiro jogo desde setembro de 2023.
O retorno encerra um período turbulento na carreira do francês. Em fevereiro de 2024, Pogba foi suspenso por quatro anos após testar positivo para DHEA, substância proibida que eleva os níveis de testosterona. O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) reduziu a punição para 18 meses após recurso do atleta. Contratado pelo Monaco em junho, como agente livre, o ex-Juventus e Manchester United chegou a se aproximar da volta no mês passado, mas uma lesão no tornozelo adiou o plano.
Alívio ao retornar
Após a partida, Pogba destacou a sensação de reencontrar o campo e a torcida, apontando o momento como um ponto de virada pessoal. Ele afirmou que a recepção calorosa o surpreendeu e reforçou o peso emocional de estar novamente ativo profissionalmente. No entanto, reconheceu que ainda precisará evoluir fisicamente para recuperar ritmo e atuar durante os 90 minutos.
— Ao ver a torcida se levantar e aplaudir, jamais imaginei que isso aconteceria. Estou aliviado por estar de volta jogando futebol, a coisa que mais amo no mundo. Mas ainda há trabalho a ser feito para recuperar a forma física e conseguir jogar os 90 minutos completos — ressaltou Paul, que também abordou o impacto que seu desempenho no Monaco terá sobre as chances de voltar a vestir a camisa da seleção francesa.
— Se eu não tiver um bom desempenho pelo Monaco, posso esquecer a seleção francesa. Acredito em mim e nas minhas habilidades, e como sabia que não tinha feito nada de errado e que não era minha culpa, nunca perdi a esperança — completou.
Pogba no Monaco
Paul Pogba se juntou ao Monaco no verão europeu, como um agente livre, e assinou um contrato de dois anos após cumprir a suspensão por doping. Apesar dos planos para que o francês recuperasse sua forma física e estivesse no nível do elenco, Pogba sofreu com uma série de lesões musculares, adiando sua estreia durante três meses. Porém, o meio-campista de 32 anos enfim retornou aos gramados.
