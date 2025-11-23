Presidente do Real Madrid se derrete por Ancelotti: 'Carinho para sempre'

Florentino Pérez fez um grande discurso neste domingo (23), ao abrir a Assembleia Geral dos Delegados e falar sobre a situação do Real Madrid. A fala do presidente teve de tudo, e entre críticas ao futebol espanhol e europeu, vieram rosas a personagens que deixaram o clube recentemente, sobretudo à Carlo Ancelotti, ex-treinador merengue e atual comandante da Seleção Brasileira.

Em um discurso efusivo, Florentino Pérez fez diversas críticas a Javier Tebas, La Liga, Uefa e até citou o Caso Negreira. Porém, tudo foi só raiva e tiros. O presidente do Real Madrid também falou sobre Ancelotti, Modric, Lucas Vázquez e Jesús Vallejo, afirmando a quem esteve presente que o quarteto merece reconhecimento pela história que fizeram no clube.

– Viemos de uma fase que ficará na memória do madridismo e peço-lhes um reconhecimento a Ancelotti, o treinador mais vitorioso da nossa história, com quinze títulos; ele conquistou o nosso carinho para sempre. Também a Modrić. Ele já pertence ao coração do madridismo, é um exemplo dentro e fora do campo, querido e respeitado por todos – disse o presidente do Real Madrid.

– É o jogador com mais títulos da nossa história. Lucas Vázquez é um dos nossos grandes jogadores formados na base, conquistou o coração de todos os madridistas e tem sido um exemplo de comportamento desde que chegou ao clube. Ele se tornou uma lenda. Por último, quero agradecer a Jesús Vallejo, que sempre nos ajudou. Ele sai do Real Madrid com 13 títulos – completou Florentino Pérez.

Lucas Vázquez recebe homenagem de Florentino Pérez (Foto: Reprodução / X)

Entre os agradecimentos, Florentino Pérez também elogiou Raúl, ídolo do Real Madrid e técnico da equipe de base do clube. O presidente citou o ótimo trabalho feito pelo espanhol e declarou orgulho de ter tantos jogadores da base merengue no elenco principal, citando até mesmo Vini Jr e Rodrygo, que passaram pelo Castilla quando chegaram no futebol espanhol.

– Permitam-me fazer uma menção muito especial a Raúl. Em 2020, ele conquistou a Youth League e sempre foi uma referência para todos os nossos jovens. Obrigado, querido Raúl. Vimos como Asensio e Gonzalo alcançaram o topo. Gonzalo foi o artilheiro do Mundial de Clubes. E oito jogadores estrearam no time principal do Real Madrid. E nos orgulha que oito jogadores formados na base fizessem parte do nosso primeiro time: Carvajal, Asensio, Fran García, Valverde, Vini Jr, Rodrygo, Carreras e Gonzalo – disse o presidente.

Santiago Bernabéu também foi uma pauta para Florentino Pérez

O presidente do Real Madrid também fez um discurso analisando um dos maiores trunfos do clube: o Santiago Bernabéu. Após um período em obra, o estádio voltou à ação com moldes diferentes de antes. Se antes o estádio era apenas futebol, hoje comporta eventos mundiais.

– Investimos 1,347 bilhão de euros. Há uma semana, o estádio foi projetado para o mundo com o jogo da NFL, um dia histórico para a Espanha e para o Bernabéu. O comissário da NFL chegou a dizer que eles jogaram no melhor estádio do mundo. O Real Madrid está pronto, com este estádio, para continuar sendo o melhor clube do mundo, como já foi no século XX – disse o presidente.

– Estamos finalizando as obras de isolamento acústico do estádio, e os trabalhos estarão concluídos no próximo mês de dezembro. A Comunidade de Madrid está reformando a nova estação de metrô. Ela será uma das estações mais modernas da Europa. Paralelamente, estamos melhorando os acessos, para pessoas com mobilidade reduzida. É um dos estádios mais sustentáveis por sua localização – finalizou Florentino Pérez.

