Fala de Luis Roberto em PSG x Flamengo repercute: 'Meu Deus'

Uma fala do narrador Luis Roberto durante a final do Mundial entre PSG e Flamengo, na tarde desta quarta-feira (17), chamou muita atenção nas redes sociais. O Rubro-Negro perdeu a chance de ser bi-campeão do mundo nos pênaltis.

Durante o segundo tempo do tempo normal de PSG x Flamengo, Filipe Luís promoveu as entradas de De La Cruz e Saúl. Ao anunciar a substituição, Luis Roberto confundiu o nome do espanhol.

- De la Cruz e Saulo. Saúl, perdão. Hahaha.. aí, meu Deus do céu - brincou Luis Roberto na transmissão da Globo.

Nas redes sociais, os torcedores se divertiram muito com a fala de Luis Roberto em PSG x Flamengo. Veja a repercussão abaixo:

Jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Veja repercussão da fala do narrador

Como foi PSG e Flamengo

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado do PSG para a sorte do Flamengo.

Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate para o Flamengo contra o PSG.