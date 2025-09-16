A fase de liga da edição 2025/26 da Champions League tem início nesta terça-feira (16), com destaque para a estreia do rei do torneio: o Real Madrid. Na entrevista coletiva pré-jogo, Xabi Alonso procurou conter a empolgação de torcedores e da imprensa, que tradicionalmente depositam grandes expectativas sobre mais um título dos Merengues na competição. Questionado sobre a possível ansiedade de sua principal estrela, Kylian Mbappé, o treinador afirmou não perceber nenhum comportamento atípico por parte do jogador.

O novato comandante afirmou que ninguém no elenco demonstra ansiedade para vencer a Champions desde já, ao destacar que a temporada é longa e o planejamento deve ocorrer com foco em cada partida. Segundo o treinador, essa abordagem se aplica a todos os jogadores, inclusive a Mbappé. Cabe ressaltar que, apesar da carreira já marcada por grandes momentos aos 26 anos, o francês ainda não conquistou a tão cobiçada Orelhuda.

— Kylian Mbappé está ansioso para vencer a Champions League? Ninguém está ansioso. Este é o início de um novo projeto. Queremos ganhar tudo. Falamos sobre os jogos desta semana, não sobre a final da Champions League em maio. Ele não está obcecado nem ansioso — disse Alonso.

Mbappé iniciou a temporada com o mesmo pé direito com que encerrou a anterior. Em sua primeira campanha realizando o sonho de vestir a camisa branca do Real Madrid, marcou 43 gols em 56 partidas. Agora, começou o novo ciclo com quatro gols em quatro jogos. Nesse contexto, Xabi Alonso aproveitou para exaltar o bom momento do atacante, destacando que o jogador ainda está retomando o ritmo gradualmente, após se recuperar de uma gastroenterite aguda sofrida antes do início do Mundial de Clubes.

— Kylian Mbappé jogando tão bem? Ele é um jogador que ama futebol. Pegamos leve com ele depois da doença no Mundial de Clubes. Não levo o crédito pelo que Kylian está fazendo agora. Precisamos das qualidades individuais dele e da nossa equipe — completou Xabi.

Real Madrid e Olympique de Marselha terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP). A transmissão no Brasil é da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

