Mesmo com críticas à diretoria, técnico da Premier League segue no cargo

O técnico Oliver Glasner classificou como "abandono" a postura da diretoria do Crystal Palace após a derrota por 2 a 1 para o Sunderland, realizada no último sábado (17), pela 22ª rodada da Premier League. Em entrevista coletiva no Stadium of Light, o treinador externou sua insatisfação com a venda do zagueiro e capitão Marc Guéhi para o Manchester City às vésperas da partida. A declaração ocorre um dia após Glasner confirmar que não renovará seu contrato e deixará o clube ao final da temporada.

O revés diante do Sunderland agravou a crise da equipe, que atingiu a marca de dez jogos consecutivos sem vitórias em todas as competições e estacionou na 13ª colocação do campeonato inglês. O treinador, no entanto, focou suas críticas no planejamento da gestão, ressaltando que o elenco conta atualmente com apenas 12 ou 13 jogadores disponíveis, o que limita drasticamente as opções táticas e de rotação.

Desmanche do elenco e críticas à gestão

Para Glasner, a negociação de Guéhi comprometeu diretamente a preparação da equipe, que vinha de sua primeira semana completa de treinamentos desde setembro. O comandante questionou a decisão estratégica de negociar uma liderança técnica momentos antes de um compromisso oficial, sem que houvesse reposição imediata.

– Sentimos que estamos sendo completamente abandonados. Vender nosso capitão um dia antes de um jogo da Premier League é algo que não consigo entender – afirmou o técnico.

Glasner comparou a situação atual com o início da temporada, citando a venda do meia Eberechi Eze para o Arsenal, que também ocorreu às vésperas de uma partida. Embora o time tenha sustentado uma invencibilidade de 11 jogos no começo do ciclo, o treinador argumentou que a perda recorrente de peças fundamentais afeta a moral e o desempenho do grupo.

– Se o seu coração é arrancado duas vezes na temporada, primeiro com o Eze e agora com o Guéhi, fica difícil explicar isso aos jogadores – disse Glasner, referindo-se aos desfalques.

Futuro do comando técnico

Apesar do desgaste público e da sequência negativa de resultados, Oliver Glasner assegurou que não deixará o cargo antes do término de seu contrato. O treinador revelou que a decisão de não permanecer para a próxima temporada já havia sido comunicada ao presidente Steve Parish em outubro, encerrando especulações sobre seu futuro a longo prazo.

– Nunca faria isso. Vou ficar com este grupo até o fim. Tenho muito respeito pelo caráter deles – declarou, reforçando seu compromisso com os atletas.

De acordo com informações da "Sky Sports", as declarações de Glasner irritaram o presidente Steve Parish, que ficou "perplexo e irritado" com as falas do treinador. No entanto, a cúpula do Crystal Palace descartou a demissão imediata, optando pela estabilidade em um momento delicado. A decisão leva em conta o histórico recente do austríaco, que conduziu o clube ao título da FA Cup na temporada anterior, vencendo o Manchester City e a Supercopa da Inglaterra, sobre o Liverpool.

