Inter de Milão e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (20), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

A Inter de Milão, atual líder da Serie A, vive um momento delicado na Champions League. Após um início perfeito, a equipe de Cristian Chivu perdeu a aura de invencibilidade ao sofrer derrotas consecutivas (para Atlético de Madrid e Liverpool), encerrando uma série de 18 jogos sem perder em casa e correndo o risco inédito de perder três vezes seguidas no torneio. Apesar da instabilidade na Champions, a Inter confia na sua defesa sólida (apenas 4 gols sofridos na competição) e no retrospecto recente positivo na Itália para repetir a vitória que obteve sobre o Arsenal na temporada passada.

O Arsenal desembarca na Itália ostentando a melhor defesa da competição (apenas um gol sofrido) e buscando garantir sua vaga direta no G8, o que evitaria os playoffs. Uma vitória pode estabelecer um novo recorde histórico para o clube de sete triunfos consecutivos em competições da Uefa. No entanto, a equipe de Mikel Arteta chega com o ataque em baixa, vindo de dois empates sem gols na Premier League que interromperam uma sequência de 14 jogos marcando fora de casa. O desafio será furar o bloqueio italiano e evitar o mesmo destino da derrota por 1 a 0 sofrida para a Inter no ano passado.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Arsenal pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Arsenal

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: João Pinheiro (árbitro); Bruno Jesus e Luciano Maia (assistentes); João Gonçalves (quarto árbitro)

📺 VAR: Tiago Martins

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu):

Sommer; Acerbi, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):

Raya; White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli

A Inter de Milão recebe o Arsenal na penúltima rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Marco Bertorello / AFP)

