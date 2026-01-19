Inter de Milão x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Inter de Milão e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (20), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Situação de Vini Jr no Real Madrid chega ao ‘limite’, diz jornal
Futebol Internacional18/01/2026
- Seleção Brasileira
Problemas para Ancelotti? Atacante da Seleção sofre lesão e ficará fora por semanas
Seleção Brasileira15/01/2026
- Futebol Internacional
Vexame na Copa da Holanda escancara crise no Ajax
Futebol Internacional15/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
A Inter de Milão, atual líder da Serie A, vive um momento delicado na Champions League. Após um início perfeito, a equipe de Cristian Chivu perdeu a aura de invencibilidade ao sofrer derrotas consecutivas (para Atlético de Madrid e Liverpool), encerrando uma série de 18 jogos sem perder em casa e correndo o risco inédito de perder três vezes seguidas no torneio. Apesar da instabilidade na Champions, a Inter confia na sua defesa sólida (apenas 4 gols sofridos na competição) e no retrospecto recente positivo na Itália para repetir a vitória que obteve sobre o Arsenal na temporada passada.
O Arsenal desembarca na Itália ostentando a melhor defesa da competição (apenas um gol sofrido) e buscando garantir sua vaga direta no G8, o que evitaria os playoffs. Uma vitória pode estabelecer um novo recorde histórico para o clube de sete triunfos consecutivos em competições da Uefa. No entanto, a equipe de Mikel Arteta chega com o ataque em baixa, vindo de dois empates sem gols na Premier League que interromperam uma sequência de 14 jogos marcando fora de casa. O desafio será furar o bloqueio italiano e evitar o mesmo destino da derrota por 1 a 0 sofrida para a Inter no ano passado.
Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Arsenal pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão x Arsenal
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: João Pinheiro (árbitro); Bruno Jesus e Luciano Maia (assistentes); João Gonçalves (quarto árbitro)
📺 VAR: Tiago Martins
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu):
Sommer; Acerbi, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Raya; White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli
➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias