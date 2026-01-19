O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação do zagueiro Marc Guéhi, capitão do Crystal Palace, em uma negociação avaliada em 20 milhões de libras (cerca de 143 milhões de reais). O defensor inglês, de 25 anos, era alvo antigo do Liverpool e de outros gigantes europeus, mas optou pelo projeto esportivo comandado por Pep Guardiola. Guéhi assinou contrato de cinco anos e meio, válido até junho de 2031.

A negociação foi concluída após o jogador passar por exames médicos no domingo e acertar os últimos detalhes contratuais. Com vínculo perto do fim no Palace, o City aproveitou a oportunidade de mercado para antecipar a chegada de um dos zagueiros mais valorizados da Premier League, superando a concorrência direta do Liverpool, que esteve muito próximo de contratá-lo na janela de verão.

Guéhi se torna o segundo reforço do City neste mercado de inverno, dias depois da chegada do atacante Antoine Semenyo, e amplia o investimento do clube para corrigir carências identificadas ao longo da temporada.

Guéhi era um dos ativos mais disputados no mercado

O nome de Marc Guéhi esteve no radar do Liverpool durante meses. No meio de 2025, os Reds chegaram a encaminhar um acordo com o Crystal Palace, mas a negociação travou na reta final pela dificuldade do clube londrino em encontrar um substituto imediato para seu capitão. Com isso, o zagueiro permaneceu em Selhurst Park e entrou nos últimos meses de contrato.

A virada aconteceu já em janeiro, quando o Manchester City intensificou as conversas após sofrer com uma sequência de lesões no setor defensivo. As ausências de Rúben Dias e Gvardiol expuseram a juventude da defesa em jogos recentes, incluindo a derrota para o Manchester United, em que Guardiola precisou escalar três defensores com 21 anos ou menos.

Guéhi anunciado pelo Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Nesse cenário, a diretoria do City acelerou a negociação e apresentou a Guéhi um contrato longo, com salário considerado fora do alcance de concorrentes diretos. A proposta pesou na decisão do jogador, que também enxergou no Etihad Stadium a chance de disputar títulos em alto nível e brigar por protagonismo continental.

Formado nas categorias de base do Chelsea, Guéhi soma 188 partidas pelo Crystal Palace desde 2021, além de 26 jogos pela seleção inglesa. Na atual temporada, atuou em 33 compromissos, sendo titular absoluto na campanha inédita do clube na Conference League.

A contratação atende a uma necessidade clara do Manchester City. Desde o início do ano, Guardiola vem lidando com problemas físicos recorrentes entre seus principais zagueiros, o que comprometeu a consistência defensiva da equipe. Em partidas recentes, o City sofreu com falhas de posicionamento, dificuldades na saída de bola e pouca liderança no setor.

Guéhi chega com esse perfil. Capitão do Palace, foi responsável por organizar uma das defesas mais competitivas da liga nas últimas temporadas. Dados estatísticos o colocam entre os dez melhores zagueiros da Premier League desde a temporada passada em fundamentos como duelos vencidos, interceptações, recuperações de bola e passes que quebram linhas adversárias.

Na atual edição do campeonato, também aparece entre os líderes em precisão de passes no próprio campo e eficiência em duelos defensivos. Embora o jogo aéreo não seja sua principal característica, o inglês compensa com leitura de jogo, força nos embates pelo chão e capacidade de antecipação, especialmente pelo lado esquerdo da defesa.

Outro ponto valorizado pelo City é a versatilidade. Guéhi atua com naturalidade tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito de uma zaga com dois defensores, além de já ter experiência em linhas de três, sistema frequentemente utilizado por Guardiola em fase ofensiva.

Jogador encaixa no modelo de Guardiola

A chegada de Guéhi também dialoga com o modelo de jogo do Manchester City. Em partidas de domínio territorial, os zagueiros são constantemente desafiados a participar da construção ofensiva, seja conduzindo a bola, seja realizando inversões longas para explorar o lado oposto do campo.

Nesse aspecto, o novo reforço oferece recursos que faltaram ao City em jogos recentes. Guéhi tem média elevada de passes longos por partida e boa taxa de acerto, além de conforto para sair jogando sob pressão. Sua capacidade de progredir com a bola ajuda a empurrar a equipe para o campo adversário, especialmente contra rivais que se defendem em bloco baixo.

A liderança também pesa. Além de ter capitaneado o Crystal Palace em jogos decisivos, Guéhi foi titular da Inglaterra na campanha até a final da Eurocopa de 2024, acumulando experiência em partidas de alto nível. Internamente, o City vê o defensor como uma referência para orientar jovens como Rico Lewis, Khusanov e Max Alleyne.

