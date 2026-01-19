Rodrygo vira dúvida no Real Madrid para jogo na Champions League
Jogador vem sofrendo com problemas físico na coxa
O Real Madrid pode ter um desfalque importante para o compromisso desta terça-feira pela Champions League. Rodrygo é dúvida para o duelo contra o Monaco, após não treinar normalmente com o elenco no último trabalho antes da viagem. O atacante segue em tratamento por um problema muscular na coxa e dificilmente estará à disposição para a partida continental.
A indefinição foi confirmada após a atividade comandada por Arbeloa em Valdebebas. Rodrygo realizou exercícios separados do grupo, assim como Rüdiger, o que mantém ambos como dúvidas até a divulgação da lista final para o confronto. Apesar de ter sido relacionado recentemente, o brasileiro não apresenta condições ideais para atuar contra os franceses.
Situação física de Rodrygo preocupa comissão técnica do Real Madrid
Rodrygo convive com incômodo na coxa há algumas semanas. Segundo informações apuradas pelo "Diario AS" o quadro evoluiu de forma positiva, mas ainda não permite liberação total para jogos de alta intensidade. A tendência é que o atacante seja preservado visando o compromisso do fim de semana pelo Campeonato Espanhol.
Além de Rodrygo, o Real Madrid já tem desfalques confirmados para a partida. Militão, Trent e Mendy seguem fora por lesão, enquanto Carreras cumpre suspensão. Brahim Díaz também não participou da última atividade e ainda se recupera do desgaste físico e emocional após a Copa Africana de Nações, com retorno previsto apenas após o jogo da Champions.
A comissão técnica adotou cautela máxima na gestão do elenco, sobretudo após a vitória sobre o Levante, quando não houve registro de novas lesões. Os titulares da última rodada realizaram trabalhos internos, enquanto o restante do grupo dividiu atividades entre academia e campo.
O último treino antes do duelo contra o Monaco contou com presença marcante de jogadores da base. Pol Fortuny e Mesonero, ambos canhotos, foram integrados ao grupo principal, aproveitando as ausências e o calendário apertado. A movimentação foi influenciada também pelo empate do Castilla no dia anterior, que limitou o aproveitamento de alguns titulares da equipe B.
