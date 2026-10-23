Ex-Real Madrid aponta Atlético-MG como favorito na final
Cicinho aposta no Galo contra Boca Juniors na decisão da Sul-Americana, em Barranquilla; elenco e técnico pregam cautela
O ex-lateral-direito Cicinho declarou que o Atlético Mineiro é favorito na final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. A partida está marcada para 21 de novembro no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
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Em participação como comentarista no programa Jogo Aberto, Cicinho foi direto ao apontar o Galo como superior ao adversário argentino. "O Boca vai ser um grande adversário, mas o Atlético é muito mais time", afirmou o ex-jogador.
A declaração repercutiu na imprensa argentina, com destaque no portal Infobae. O veículo ressaltou o histórico do comentarista; Cicinho defendeu o Atlético Mineiro antes de se transferir para o São Paulo e, em seguida, atuar em gigantes europeus como Real Madrid e Roma.
Cautela dentro do Atlético-MG
O posicionamento externo de Cicinho contrasta com o discurso adotado internamente pela comissão técnica e pelos jogadores do Atlético. O técnico Eduardo Domínguez e o elenco mantêm um tom de respeito à tradição do Boca Juniors.
O volante Kevin Castaño, ex-River Plate, reforçou a necessidade de encarar o rival com concentração total. O próprio Castaño reconheceu o peso do adversário, que garantiu vaga na decisão ao eliminar o Vasco da Gama na semifinal. O Atlético, por sua vez, se classificou após superar o Montevideo City Torque.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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