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Mourinho compara reforço do Real Madrid com Vini Jr e faz alerta

Técnico do Real Madrid falou sobre início de Diomandé

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 21:41
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Mourinho conversa com Diomande em vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, na La Liga
Mourinho conversa com Diomande em vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, na La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

José Mourinho usou Vinícius Júnior como referência ao avaliar o início de trajetória de Yan Diomandé no Real Madrid. Após a vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, neste domingo (18), pelo Campeonato Espanhol, o treinador português elogiou a atuação do atacante marfinense, de 19 anos, mas ressaltou que o jovem ainda precisa evoluir para corresponder às expectativas criadas em torno de sua contratação.

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Diomandé participou diretamente de dois gols na partida disputada no Santiago Bernabéu, com um gol e uma assistência. O desempenho, porém, não impediu Mourinho de apontar aspectos a serem aprimorados, especialmente na tomada de decisões nas proximidades da área adversária.

O atacante chegou ao clube após deixar o RB Leipzig em uma negociação que pode alcançar 140 milhões de euros, cerca de R$ 827 milhões na cotação da época. O valor elevado, na avaliação do técnico, aumenta a cobrança sobre o jogador.

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— Ele tem muito a melhorar. É jovem, ingênuo, um produto inacabado. As exigências aqui são muito altas. Em vez de jogar com o 25 (número da camisa), joga com os 125 (milhões) que pagaram por ele — afirmou Mourinho.

Mourinho aponta evolução necessária para Diomandé

Apesar das ressalvas, o treinador destacou a participação do marfinense na goleada sobre o Sevilla. Para Mourinho, o atacante já demonstra capacidade de aparecer em zonas perigosas do campo, mas precisa aprimorar a finalização e a leitura das jogadas para aproveitar melhor as oportunidades.

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— Ele tem muito a melhorar, mas fez uma ótima partida. Ele ainda pode melhorar a finalização, frequentemente chega em áreas perigosas, mas ainda tem dificuldade para relaxar no último segundo, para olhar para cima, para olhar para os companheiros de equipe. Isso virá com o tempo — analisou.

Na sequência, Mourinho comparou o momento vivido pelo jovem ao início da trajetória de Vinicius Júnior no Real Madrid. O brasileiro também chegou à equipe espanhola ainda muito jovem e precisou de tempo para atingir um patamar elevado de desempenho.

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— Ele me lembra o Vinicius quando chegou ao Real Madrid, e três anos depois já era um jogador de alto nível — concluiu o técnico.

Diomandé tem números superiores aos de Vini Jr no início da temporada

Em 11 partidas pelo Real Madrid, seis delas como titular, Diomandé soma dois gols e três assistências. No mesmo recorte apresentado, Vinicius Júnior registra um gol e três assistências em dez jogos.

Os números indicam uma participação ofensiva relevante do marfinense neste início de trajetória, embora a comparação estatística não determine, por si só, o nível de desempenho ou a evolução dos dois jogadores.

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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League (Foto: Thomas Coex / AFP)

Próximos jogos do Real Madrid

O Real Madrid volta a campo na quarta-feira (21), contra o RB Leipzig, às 16h (de Brasília), pela Champions League. Depois, a equipe enfrenta o Barcelona no sábado (24), às 17h, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

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