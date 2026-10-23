Courtois expõe Mbappé 'ditador' nos bastidores do Real Madrid
Goleiro belga afirma que jogadores cantam música que viralizou na Copa do Mundo de 2026; atacante também concorre à Bola de Ouro
Thibaut Courtois revelou que a brincadeira com o apelido de "ditador" para Kylian Mbappé virou rotina no vestiário do Real Madrid. Em entrevista à DAZN, o goleiro belga confirmou que os jogadores do clube espanhol cantam a música que viralizou nas redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026.
— Kylian Mbappé um ditador? Nós rimos disso no vestiário o tempo todo! Nós até cantamos a música… Acho que ele também acha engraçado — disse Courtois.
O apelido surgiu durante o Mundial, quando vídeos nas redes sociais associaram o atacante francês à brincadeira. Na ocasião, Mbappé também foi alvo das zoações dentro da seleção francesa. A repercussão seguiu nas semanas após o torneio. Na Copa do Mundo de 2026, o jogador se tornou o maior artilheiro da história do torneio.
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Mbappé no Real Madrid
Apesar das brincadeiras, o atacante mantém boas estatísticas em 2026/2027. Em 12 jogos disputados, marcou 12 gols e registrou três assistências pelo Real Madrid.
O francês também figura entre os candidatos à Bola de Ouro. Ele disputa o prêmio com Harry Kane, Lionel Messi, Rodri e Lamine Yamal.
O próximo compromisso do clube é o El Clásico contra o Barcelona, marcado para domingo (25), às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, pela La Liga. O Real Madrid ocupa a terceira colocação com 21 pontos, resultado de sete vitórias e dois empates. O Barcelona lidera com 27 pontos e aproveitamento de 100%, com nove vitórias em nove jogos.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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