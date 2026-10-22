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Barcelona x Real Madrid: CazéTV transmite El Clásico com equipe no Camp Nou

Cobertura in loco terá sinal gratuito para o Brasil após 20 anos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 19:38
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Vini Jr - Koundé - Real Madrid x Barcelona - Supercopa da Espanha
Barcelona recebe o Real Madrid no Camp Nou (Foto: Haitham AL-SHUKAIRI / AFP).

A CazéTV transmite o clássico entre Barcelona e Real Madrid diretamente do Camp Nou neste domingo (25), às 17h, com uma operação in loco para o confronto válido pelo Campeonato Espanhol. Igor Rodrigues e Fred Caldeira estarão à beira do gramado registrando bastidores, aquecimento, o clima na arquibancada e as entrevistas com os protagonistas da partida.

➡️Após 20 anos, Barcelona x Real Madrid volta a ter transmissão de graça no Brasil

No estúdio, a narração fica sob o comando de Luisinho, com análises táticas e comentários de Casimiro Miguel, Donan Campos e Rafael Oliveira durante toda a exibição.

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Pedri em ação no El Clásico (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
Barcelona pode abrir nove pontos de vantagem do Real Madrid caso vença o El Clásico (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Programação especial e exibição histórica

Ao longo de toda a semana que antecede a partida, o canal exibe diariamente o "Una Vez Más", atração voltada à memória do confronto, resgatando edições marcantes e grandes ídolos que construíram a história do duelo espanhol. A iniciativa busca esquentar o clima para o evento principal e contextualizar a dimensão da rivalidade para o torcedor.

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A exibição do fim de semana também representa um marco para o público brasileiro: pela primeira vez em duas décadas, o El Clásico de LALIGA volta a ter transmissão aberta e gratuita no país. A última vez em que a partida contou com esse modelo de alcance ocorreu em 2006, em parceria entre Esporte Interativo e Band. Agora, o acesso irrestrito retorna por meio da plataforma digital da CazéTV, garantindo ampla cobertura nacional ao vivo.

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