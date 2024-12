Real Madrid x Pachuca: Mbappé volta a palco histórico ofuscado por Vini Jr

Real Madrid e Pachuca entram em campo nesta quarta-feira (18), às 14h, no Lusail Stadium, em Doha, no Catar. Além de ser o palco da decisão do título da Copa Intercontinental, o estádio é o mesmo que viu Messi quebrar o jejum de 36 anos da Argentina, ao ser campeã da Copa do Mundo de 2022, sobre a França de Kylian Mbappé, autor de três gols no histórico dia 18 de dezembro.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid x Pachuca: Vini Jr será titular no Intercontinental?

Agora, o astro francês retorna ao país que o fez sentir o gosto amargo do vice-campeonato nos pênaltis. E, além disso, não chega com a expectativa de ser a estrela da noite: Vini Jr, seu companheiro de Real Madrid, roubou a cena na terça-feira (17), ao ser eleito o melhor jogador de futebol do mundo no Fifa The Best, em cerimônia realizada em Doha, no Catar.

Desde sua chegada ao Real Madrid, Mbappé não demonstrou uma sequência que justificasse um destaque absoluto na equipe de Carlo Ancelotti. Por outro lado, Vini tem sido o principal jogador merengue há três anos.

continua após a publicidade

A temporada 2023/24 foi a que sacramentou o atacante brasileiro como o principal jogador não apenas do Real Madrid, mas de todo o mundo. Em 39 jogos, o camisa 7 terminou com as conquistas de La Liga e Champions League, balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, vencida pelo Real por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O Estádio Lusail foi o palco da final da Copa do Mundo 2022 e receberá a final do Intercontinental (Foto: Divulgação)

Como foi a final da Copa de 2022 entre Argentina e França

No Estádio Lusail, dia 18 de novembro de 2022, a Argentina exibiu um primeiro tempo com autoridade, sem sofrer sustos. O pênalti marcado logo aos 20 minutos e convertido por Messi foi um golpe que a equipe de Mbappé quase não conseguiu se recuperar.

Com 2 a 0 no placar na segunda metade da etapa final, o título no tempo normal parecia certo a Messi e sua seleção. Mas Mbappé mostrou também genialidade e em menos de cinco minutos marcou dois gols (um deles uma pintura) e forçou a prorrogação.

Lá, novo empate: Messi e Mbappé marcaram para suas seleções. A disputa ficou para os pênaltis. A Argentina converteu todas as cobranças. Coman e Tchouaméni desperdiçaram. Após a decepção de 2014, o destino foi gracioso com a última dança do gênio num palco de Copa do Mundo: Messi agora tem a sua taça e coroação definitiva.

Agora, exatamente dois anos depois, Mbappé retorna ao Catar para defender o Real Madrid na final da Copa Intercontinental, contra o Pachuca.

Algoz do Botafogo na competição, o time mexicano passou o Glorioso e despachou o Al-Ahly, do Egito, na semifinal, com uma vitória nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar. Enquanto isso, o Real Madrid fará sua estreia na Copa Intercontinental, visto que por vencer a Champions, classificou direto para a final.

Prováveis escalações de Real Madrid e Pachuca

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, García, Valverde, Modric, Rodrygo, Bellingham, Diaz (Mbappé) e Vini Jr.

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Rodríguez, Cabral, Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Arturo González, Idrissi e Bautista; Rondón.