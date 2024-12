Copa Intercontinental: elenco do Real Madrid é 28 vezes mais caro do que o do Pachuca

Real Madrid e Pachuca entram em campo nesta quarta-feira (18), às 14h, no Estádio Lusail, em Doha, no Catar, na busca pelo título da Copa Intercontinental. A partida colocará frente a frente o time mais valiosos do mundo contra outro que possui valor de mercado 28 vezes menor, segundo dados do Transfermarkt.

Real Madrid x Pachuca: onde assistir ao vivo, horário e escalações da final da Copa Intercontinental

Enquanto o time de Carlo Ancelotti é avaliado em 1,36 bilhões de euros (cerca de R$ 8,7 bilhões na cotação atual), o elenco da equipe mexicana, que derrotou o Botafogo, vale modestos 48,4 milhões de euros (R$ 310,2 milhões).

Para se ter uma ideia da disparidade, o valor total do Pachuca é inferior ao de Endrick, avaliado em 60 milhões de euros (R$ 384,6 milhões), e quase o mesmo do jovem turco Arda Guler, 45 milhões de euros (R$ 288,4 milhões). Os dois são os atletas mais jovens do plantel madridista e não costumam ser utilizados como titulares pelo técnico italiano.

Se analisarmos os jogadores mais caros de cada elenco, segundo os dados do Transfermarkt, também nos deparamos com um abismo.

Atualmente, o brasileiro Vinicius Jr. é o atleta mais valioso do elenco, com avaliação em 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhões). Já no time mexicano, o jogador mais valioso é o atacante marroquino Oussama Idrissi, avaliado em 7 milhões de euros (R$ 44,8 milhões), cerca de 28 vezes menos do que o camisa 7 do Real.

Salomon Rondon comemorando gol sobre o Botafogo na Copa Intercontinental (Foto: Karim Jaafar / AFP)

Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Salários

Há também grande diferença na folha salarial das duas equipes. Segundo a plataforma Capology, especializada no tema, enquanto o time de Florentino Pérez desembolsa 272,9 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão na cotação atual) por ano em salários, o Pachuca gasta 8,7 milhões de dólares (R$ 53,1 milhões).

Agora, resta saber se as diferenças financeiras entre os dois clubes será refletida em campo na final do novo torneio da Fifa.