Real Madrid x Pachuca: Vini Jr será titular no Intercontinental?

Real Madrid e Pachuca entram em campo nesta quarta-feira (18), às 14h, no Estádio Lusail, em Doha, no Catar, na busca pelo título da Copa Intercontinental. Apesar de viver com recentes problemas por lesões no elenco, o técnico Carlo Ancelotti deve ter Vini Jr à disposição e como titular na decisão.

O melhor jogador do mundo, eleito pela Fifa no prêmio "The Best", na terça-feira (17), retornou de lesão para ajudar os Blancos na vitória sobre a Atalanta, por 3 a 2 pela Champions League. Além de marcar um gol, o atacante contribuiu com uma assistência para o gol de Bellingham, que sacramentou os três pontos.

O jogo seguinte, contra o Rayo Vallecano, no último sábado (14), que acabou no empate em 3 a 3, o camisa 7 foi opção na reserva e jogou apenas 27 minutos para estar 100% contra o Pachuca.

O outro astro do Real Madrid que deve ser titular na decisão da Copa Intercontinental é Mbappé. O francês havia sofrido uma lesão muscular diante da Atalanta, há uma semana, e deixou o gramado de jogo na ocasião, mas passou por um período de recuperação mais curto do que o esperado.

Estimava-se um prazo de duas a três semanas até a volta do atacante. Entretanto, Mbappé fez parte da sessão de treinamentos merengue já na segunda (16), como informado pelo próprio técnico italiano em coletiva que antecede a final.

Esperava se que o francês fosse ser desfalque por mais tempo, mas a única partida que não teve sua participação foi o confronto com o Rayo Vallecano. O duelo entre equipes da capital espanhola terminou empatado em 3 a 3, com direito a gol do brasileiro Rodrygo na segunda etapa de partida.

O Real Madrid enfrenta o Pachuca pela final da Copa Intercontinental (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Problemas na defesa madrilenha

Mesmo com o retorno de seus atacantes, Ancelotti segue com problemas na linha defensiva. Carvajal e Militão estão fora da temporada (ruptura ligamento cruzado), enquanto Alaba (ligamento cruzado na temporada passada) e Mendy (lesão muscular) tem retorno esperado ainda em 2024/25.

Por conta do desfalque dos zagueiros, Tchouaméni irá suprir a falta de solidez defensiva e será escalado como o xerife da equipe espanhola.

Prováveis escalações de Real Madrid e Pachuca

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, García, Valverde, Modric, Rodrygo, Bellingham, Diaz (Mbappé) e Vini Jr.

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Rodríguez, Cabral, Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Arturo González, Idrissi e Bautista; Rondón.