Real Madrid e Pachuca se enfrentam nesta quarta-feira (18), na final da Copa Intercontinental. A bola às 14h (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha, no Catar, com transmissão de Globo, SporTV e CazéTV. Os espanhóis estreiam na competição já na decisão, enquanto os mexicanos eliminaram Botafogo e Al Ahly, do Egito. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Mbappé treina e pode ser surpresa do Real Madrid na Copa Intercontinental

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Pachuca

Copa Intercontinental - Final

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília);

📍 Local: DEstádio Lusail, em Doha, no Catar;

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, García, Valverde, Modric, Rodrygo, Bellingham, Diaz (Mbappé) e Vini Jr.

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Rodríguez, Cabral, Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Arturo González, Idrissi e Bautista; Rondón.

continua após a publicidade