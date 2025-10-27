Real Madrid x Barcelona: saiba quem é o brasileiro 'preferido' de Ancelotti
Éder Militão foi um dos melhores jogadores nos 90 minutos de El Clásico
- Matéria
- Mais Notícias
O clássico entre Real Madrid e Barcelona, realizado no domingo (26), paralisou o futebol internacional. Com gols, polêmicas de arbitragem, tensões em campo e uma discussão acalorada após o apito final, a partida garantiu pauta constante para a imprensa e entretenimento para os torcedores. Em meio à intensidade do confronto, Carlo Ancelotti manteve atenção especial aos brasileiros em campo, enquanto um jogador se destacou de maneira marcante no que é considerado o duelo mais aguardado da Europa.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Após brasileiro, Juventus demite segundo técnico em sete meses
Futebol Internacional27/10/2025
- Lance! Biz
Novo Botafogo? John Textor faz proposta de R$ 3 bilhões para comprar clube da Premier League
Lance! Biz27/10/2025
- Futebol Internacional
Vini Jr pode ser punido por atitude em Real Madrid x Barcelona
Futebol Internacional27/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Trata-se de Éder Militão. O zagueiro foi peça fundamental para o desempenho defensivo do Madrid, que sofreu apenas um gol, resultado de uma falha de Arda Güler ao perder o controle da bola. Além da solidez na defesa, com desarmes e cortes, contribuiu no ataque, sendo responsável pela assistência que originou o segundo gol de Jude Bellingham. Ao longo da partida, ainda acertou 23 dos 25 passes que tentou. Confira os números do camisa 3 na partida:
🅰️ 1 assistência
🧠 1 grande chance criada
✅ 23/25 passes certos (92%)
💪 7/9 duelos ganhos
🆚 4 desarmes
✂️ 4 cortes
💯 Nota Sofascore 8.3
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
🟢🟡 Brasil 🤝 Real Madrid ⚪
Militão sofreu duas rupturas no ligamento cruzado anterior nos últimos dois anos. A primeira lesão aconteceu em agosto de 2023. A mais recente, por sua vez, ocorreu em novembro de 2024, com retorno aos gramados durante o Mundial de Clubes, oito meses após a cirurgia. Recuperado fisicamente para o início da temporada, tornou-se uma das principais peças do esquema defensivo orquestrado por Xabi Alonso nesta fase inicial e também como nome crucial para a Seleção Brasileira de Ancelotti.
Em meio a diversos brasileiros no elenco, Éder se destaca como o mais estável entre os nomes atuais, especialmente considerando que Vini Jr e Rodrygo disputam uma rivalidade particular pela titularidade no lado esquerdo do ataque, enquanto Endrick ainda não entrou em campo sob o comando do novo treinador.
Como foi a partida? ⚽
O último clássico entre Real Madrid e Barcelona fez jus ao tamanho da maior rivalidade do futebol europeu. O Barça quase abriu o placar após falhas de Dean Huijsen e Eduardo Camavinga, mas o chute de Marcus Rashford passou ao lado. Em seguida, Vinícius foi derrubado por Lamine Yamal na área, e o árbitro inicialmente marcou pênalti, revertido pelo VAR, que assinalou falta do brasileiro.
O Real Madrid conseguiu abrir o placar aos 22 minutos, com Kylian Mbappé recebendo passe de Bellingham e finalizando com precisão no gol de Wojciech Szczęsny. A equipe merengue manteve a pressão, mas esbarrou nas defesas do polonês, enquanto o Barcelona encontrou dificuldades ofensivas.
Aos 38 minutos, Fermín López aproveitou erro de Güler para empatar, mas antes do intervalo, Militão cruzou para Bellingham marcar o gol da virada, anulado minutos depois em lance de Mbappé. No segundo tempo, o VAR assinalou pênalti em lance com Eric García, cobrado pelo camisa 10 merengue e defendido por Szczęsny.
Brahim Díaz participou de jogada anulada por impedimento de Bellingham, e Rodrygo substituiu Vini Jr, que reagiu com indignação à mudança. O Barcelona pressionou em busca do empate, mas falhou nas finalizações, e Pedri foi expulso nos minutos finais.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias