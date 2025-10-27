menu hamburguer
Futebol Internacional

Após brasileiro, Juventus demite segundo técnico em sete meses

Em 2025/26, Velha Senhora vive situação resultados frustrantes na Itália e na Europa

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/10/2025
09:21
Atualizado há 0 minutos
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUS
imagem cameraIgor Tudor, técnico da Juventus, durante partida contra o Real Madrid, em Madri (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Juventus demitiu o treinador Igor Tudor nesta segunda-feira (27), após sete meses no comando, em meio a uma sequência de 24 jogos à frente do clube e três derrotas consecutivas. A equipe passava por sete partidas sem vitórias, a pior sequência da era do treinador, marcando a segunda demissão de técnico em apenas sete meses.

A Juventus ainda não oficializou a saída, mas Tudor já foi comunicado pela diretoria, de acordo com o jornal italiano "Gazzetta dello Sport". Massimo Brambilla, treinador da base, ficará como interino até a definição de um novo comandante.

⚪⚫ Juventus ❌ Igor Tudor 🧢

O croata assumiu o comando da Juventus em março deste ano, substituindo o ítalo-brasileiro Thiago Motta, que havia se destacado no Bologna, mas não conseguiu atender às expectativas para o próximo passo na Velha Senhora. Após passagem pela Lazio, Tudor também não conseguiu recolocar a equipe no caminho de protagonismo nacional e continental. Ele dirigiu a equipe em 24 partidas, com 10 vitórias, oito empates e seis derrotas.

Tudor, que possui longa história com o clube desde os tempos de jogador, atuou como zagueiro entre 1998 e 2007, conquistando dois títulos italianos. A demissão ocorre após três derrotas consecutivas, incluindo a última para a Lazio por 1 a 0 no último domingo (26), e diante de um jejum de resultados pouco convincentes. Atualmente, a Juventus ocupa o oitavo lugar na Serie A, com apenas três vitórias e 12 pontos em oito partidas, enquanto na Champions League figura na 25ª posição, fora da zona de classificação para a próxima fase, com dois empates e uma derrota.

FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUS
Jogadores da Juventus cumprimentam os torcedores após derrota por 1 a 0 para a Lazio (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

